Британская корона завершает захват власти над миром

Часть I

Организация Объединенных Наций включает в себя 193 государства, которые считают себя суверенными и независимыми, полностью контролирующими свою внутреннюю и внешнюю политику, и считающими себя равными всем остальным государствам. Каждая страна имеет свои учебники истории, в которых наряду с уникальной героической историей народов и стран, написано об уникальности каждой отдельной страны и ее независимости, политой кровью множества патриотов в борьбе за эту самую независимость в череде войн и революций. Но абсолютно все учебники всех стран умалчивают об одном простом факте: в реальности большинство из стран до сих пор находятся под полным управлением и властью королевы Елизаветы.

В мире существует иерархия, попыткам описать которую посвящены террабайты исследований, докладов, диссертаций и статей. Если обобщить большинство из них, то странами и народами правят президенты и премьеры, ими правят межнациональные корпорации и картели, которыми в свою очередь правят фамильные кланы и банкирские дома. Некий координирующий совет из этих кланов имеет законодательные органы в виде Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссии, и исполнительные органы в виде Всемирного банка и Международного валютного фонда. Различные версии того, кто руководит этим советом, ожидаемо относят к конспирологическим теориям, теориям заговора, являющимися, выражаясь современным языком, верхом искусства троллинга, в целях дискредитации реальности и правды. Истина же заключается в том, что подавляющая часть планеты сейчас находится под властью британской короны.

Чтобы понять это, совершенно не обязательно использовать различные конспирологические «факты» из серии пришельцев и рептилоидов, контролирующих планету. Достаточно проанализировать реальные факты, которые находятся в открытом доступе, и которые на самом деле особо никто не скрывает.

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Английское самое демократическое право напрямую запрещает ставить под сомнение, исследовать или проводить дознание об личных владениях, собственности и бизнесе английской монархии. Это же право относится и ко всем монархиям Европы вне зависимости от того, являются ли они правящими в своих странах, или нет. Истинные богатства всех монархий находятся за пределами стран, где они эти богатства обрели – в офшорных банках, которые находятся под юрисдикцией британской короны. Исходя из анализа открытых источников, в настоящее время в офшорах Британской империи находится 35 триллионов долларов различных королевских домов и финансовых учреждений Ватикана. И все они контролируются домом Виндзоров.

Представители монархий не являются президентами, военноначальниками или банкирами. Лично они не создают хаос, кризисы, дестабилизацию экономик, революции и войны с целью захвата национальных богатств. Они руководят этими процессами, отбирая у народов их богатства, одновременно внушая им сказки о свободе и независимости через созданные ими многочисленные общественные организации и СМИ.

Сама британская корона возглавляет и контролирует как минимум Содружество наций, состоящее из 53 государств с площадью 39 млн. кв. км. и населением почти 2,5 млрд. Эти государства охватывают весь мир, одну пятую часть Земли, и владеют огромной частью богатств, производств и природных ресурсов. Недавно королева Елизавета сняла с себя обязанности главы Содружества наций в пользу своего сына принца Чарльза. Сама же королева остается одним из руководителей самой могущественной организации – Мальтийского Ордена, реальных хозяев острова Мальта.

История этого ордена весьма интересна. Суверенный военный орден Мальты (SMOM) стал наследником и взял под свой контроль власть и богатство известного ордена Тамплиеров, а также контролировал военную, экономическую и банковскую системы Римской империи и Ватикана через первый центральный банк – банк Ватикана. В 1798 году при завоевании Мальты Наполеоном, последний передал Мальтийский орден под контроль Римско-католического священнического ордена иезуитов (Общество Иисуса). В дальнейшем иезуиты установили британский контроль над островом Мальта и создали там иезуитский колледж, укомплектованный исключительно британскими иезуитами. Иезуиты подорвали исключительно католическое влияние в Европе, для чего влили полученные ими в Южной Америке богатства в протестантские и иудейские банковские дома, создали контроль венецианского клана Паллавичини над Великобританией и Ротшильдами.

Иезуиты в 1840 году через брак королевы Виктории привели к трону ветвь Саксен-Кобург-Готской династии, которая в дальнейшем стала называться Виндзорской, и сейчас управляет Великобританией и странами Содружества. Аналогичная судьба постигла и Ватикан. Иезуиты взяли его под полный контроль к 1814 году. И Мальтийский орден, и все протестантские церкви фактически оказались под управлением иезуитов, основной орден которых – орден госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского, отошел под управление королевы Елизаветы II. Все последние гроссмейстеры Мальтийского ордена – британцы. Бывший гроссмейстер Эндрю Виллоубби Ниниан Берти был двоюродным братом королевы Елизаветы. Британское подразделение Мальтийского ордена известно как Великий Приорат Англии, а его директорат ранее являлся штаб-квартирой рыцарей-тамплиеров в Британии. Ордену Мальты принадлежит и так называемый Лондиниум (TheCityofLondon), который был захвачен иезуитами в 1825 году при помощи семьи Ротшильдов. TheCityofLondon стал самой мощной экономической силой в Англии и в мире – финансовым центром планеты.

Рыцари Мальты сегодня в основном участвуют в работе с так называемым the Black Nobility (Черным Дворянством – королевскими домами без трона), Ватиканом и различными папскими и королевскими орденами, особенно с иезуитами, которые, в конечном счете, контролируют Ватикан и Военный Орден Мальты. Самыми мощными контролирующими внутренними органами SMOM являются Орден Подвязки и Общество Пилигримов, которые управляются королевой Елизаветой.

Если же мы поинтересуемся, кто контролирует финансовый мир, то обнаружим, что это - Конный орден Святого Гроба Господня Иерусалима (Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem), Орден Мальты и Опус Деи (Opus Dei). Контроль происходит через City of London Corporation и The Worshipful Company of Mercers, а также позднее через The Worshipful Company of International Bankers. Львиная доля контролируемых ими финансовых активов и потоков проходит через офшорную империю Великобритании. По некоторым оценкам одна треть всего мирового капитала, дающего половину всех торговых и финансовых потоков, спрятана от налоговых органов национальных государств в британских офшорах.

Джеймс С. Генри, бывший главный экономист McKinsey & Company, считает, что в британских офшорах скрыто около 35 триллионов долларов, а в зависимых от Британии государствах – 6,1 трлн. дол. В результате подобной офшорной политики 60% мировой торговли теперь состоит из внутренних транзакций в многонациональных компаниях. В целом благодаря офшорам многонациональные корпорации не доплачивают около 240 млрд. долл. в год в виде налогов.

Основные оффшорные гавани Великобритании:

TheCityofLondonUK - сегодня является мировой столицей по отмыванию денег. Осуществляется с помощью британских фирм, помогающими коррумпированным чиновникам и преступникам со всего мира скрыть триллионы долларов США неизвестного происхождения. Только с 2000 года британские банки помогли скрыть более 6 трлн. долл. производя нелегальные платежи и легализуя доходы от преступной деятельности.

Каймановы острова - являются территорией Соединенного Королевства. Они предлагают ряд налоговых льгот, а также низкое финансовое регулирование и надзор. Сегодня страна является пятым по величине центром финансовых услуг в мире. На Кайманах находится более 10 000 паевых инвестиционных фондов, более 200 банков, более 90 000 компаний и 140 целевых компаний. Это лучшее в мире место для хедж-фондов и страховых компаний.

Бермудские острова - еще одна часть территории Великобритании, давно известная как налоговая гавань. Налоговая система Бермудских островов облагает налогами только оплату труда сотрудников, но не доходы корпораций или доходы от инвестиций. Крупнейшим клиентом Багам для офшорных транзакций является США.

Гернси - принадлежит британской короне, но имеет свои собственные законы в сфере налогообложения. Остров с населением 65 000 человек целиком стал офшорным финансовым раем, а его главная улица застроена частными банками, юридическими и бухгалтерскими фирмами.

Джерси – зависимый от Короны остров в Ла-Манше. Джерси имеет собственную валюту и налоговое законодательство. Культура секретности и неразглашения финансовой информации на острове привела к тому, что жилье в Джерси оценивается в 5 миллиардов долларов на квадратную милю. Половина всех сделок по уклонению от налогов в Джерси поступает из Великобритании.

Александр Никишин