Британская корона завершает захват власти над миром

Показать меню
Актуально
ХК "Динамо" (Москва) в результате обмена с "Торпедо" пополнил состав Евгением - 13:28 ХК Эксперт оценил перспективы назначения Кудрина главой Счетной палаты - 13:34 Эксперт оценил перспективы назначения Кудрина главой Счетной палаты Киев опроверг рассказ Захаровой об угрозах дипломатам РФ в ООН - 13:35 Киев опроверг рассказ Захаровой об угрозах дипломатам РФ в ООН В Тбилиси отпустили задержанных посетителей ночных клубов - 13:35 В Тбилиси отпустили задержанных посетителей ночных клубов Сирийская ракета перепугала израильскую свадьбу (ВИДЕО) - 13:40 Сирийская ракета перепугала израильскую свадьбу (ВИДЕО) Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на 13 мая - 14:21 Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на 13 мая ПФР назвал возраст самого «взрослого» жителя страны - 14:27 ПФР назвал возраст самого «взрослого» жителя страны МИД проверяет информацию об убийстве украинки в Черногории - 14:35 МИД проверяет информацию об убийстве украинки в Черногории Олимпийский чемпион Александр Попов намерен участвовать в выборах главы ОКР - 14:49 Олимпийский чемпион Александр Попов намерен участвовать в выборах главы ОКР Ангелу Меркель наградили «Лампадой мира» за миграционную политику - 14:49 Ангелу Меркель наградили «Лампадой мира» за миграционную политику Режиссер Жан-Люк Годар призвал быть добрее к России - 14:50 Режиссер Жан-Люк Годар призвал быть добрее к России ГПСУ усиливает охрану границы в четырех областях - 15:12 ГПСУ усиливает охрану границы в четырех областях СМИ: Гризманн отказал "МЮ" и "ПСЖ" ради "Барселоны" - 15:21 СМИ: Гризманн отказал Александр Попов намерен участвовать в выборах президента Олимпийского комитета - 15:28 Александр Попов намерен участвовать в выборах президента Олимпийского комитета России ВСУ понесли большие потери и лишились позиции под Горловкой: сводка о военной - 15:36 ВСУ понесли большие потери и лишились позиции под Горловкой: сводка о военной ситуации в ДНР На Балтийский флот прибывают призывники из 20 регионов России - 15:40 На Балтийский флот прибывают призывники из 20 регионов России Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на 30 процентов - 16:01 Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на 30 процентов
» » Британская корона завершает захват власти над миром

Британская корона завершает захват власти над миром


Добавлено: 14 май 2018 в 12:20, Категория: Политика
Британская корона завершает захват власти над миром

Часть I

Организация Объединенных Наций включает в себя 193 государства, которые считают себя суверенными и независимыми, полностью контролирующими свою внутреннюю и внешнюю политику, и считающими себя равными всем остальным государствам. Каждая страна имеет свои учебники истории, в которых наряду с уникальной героической историей народов и стран, написано об уникальности каждой отдельной страны и ее независимости, политой кровью множества патриотов в борьбе за эту самую независимость в череде войн и революций. Но абсолютно все учебники всех стран умалчивают об одном простом факте: в реальности большинство из стран до сих пор находятся под полным управлением и властью королевы Елизаветы.

В мире существует иерархия, попыткам описать которую посвящены террабайты исследований, докладов, диссертаций и статей. Если обобщить большинство из них, то странами и народами правят президенты и премьеры, ими правят межнациональные корпорации и картели, которыми в свою очередь правят фамильные кланы и банкирские дома. Некий координирующий совет из этих кланов имеет законодательные органы в виде Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссии, и исполнительные органы в виде Всемирного банка и Международного валютного фонда. Различные версии того, кто руководит этим советом, ожидаемо относят к конспирологическим теориям, теориям заговора, являющимися, выражаясь современным языком, верхом искусства троллинга, в целях дискредитации реальности и правды. Истина же заключается в том, что подавляющая часть планеты сейчас находится под властью британской короны.

Чтобы понять это, совершенно не обязательно использовать различные конспирологические «факты» из серии пришельцев и рептилоидов, контролирующих планету. Достаточно проанализировать реальные факты, которые находятся в открытом доступе, и которые на самом деле особо никто не скрывает.

***

Английское самое демократическое право напрямую запрещает ставить под сомнение, исследовать или проводить дознание об личных владениях, собственности и бизнесе английской монархии. Это же право относится и ко всем монархиям Европы вне зависимости от того, являются ли они правящими в своих странах, или нет. Истинные богатства всех монархий находятся за пределами стран, где они эти богатства обрели – в офшорных банках, которые находятся под юрисдикцией британской короны. Исходя из анализа открытых источников, в настоящее время в офшорах Британской империи находится 35 триллионов долларов различных королевских домов и финансовых учреждений Ватикана. И все они контролируются домом Виндзоров.

Представители монархий не являются президентами, военноначальниками или банкирами. Лично они не создают хаос, кризисы, дестабилизацию экономик, революции и войны с целью захвата национальных богатств. Они руководят этими процессами, отбирая у народов их богатства, одновременно внушая им сказки о свободе и независимости через созданные ими многочисленные общественные организации и СМИ.

Сама британская корона возглавляет и контролирует как минимум Содружество наций, состоящее из 53 государств с площадью 39 млн. кв. км. и населением почти 2,5 млрд. Эти государства охватывают весь мир, одну пятую часть Земли, и владеют огромной частью богатств, производств и природных ресурсов. Недавно королева Елизавета сняла с себя обязанности главы Содружества наций в пользу своего сына принца Чарльза. Сама же королева остается одним из руководителей самой могущественной организации – Мальтийского Ордена, реальных хозяев острова Мальта.

История этого ордена весьма интересна. Суверенный военный орден Мальты (SMOM) стал наследником и взял под свой контроль власть и богатство известного ордена Тамплиеров, а также контролировал военную, экономическую и банковскую системы Римской империи и Ватикана через первый центральный банк – банк Ватикана. В 1798 году при завоевании Мальты Наполеоном, последний передал Мальтийский орден под контроль Римско-католического священнического ордена иезуитов (Общество Иисуса). В дальнейшем иезуиты установили британский контроль над островом Мальта и создали там иезуитский колледж, укомплектованный исключительно британскими иезуитами. Иезуиты подорвали исключительно католическое влияние в Европе, для чего влили полученные ими в Южной Америке богатства в протестантские и иудейские банковские дома, создали контроль венецианского клана Паллавичини над Великобританией и Ротшильдами.

Иезуиты в 1840 году через брак королевы Виктории привели к трону ветвь Саксен-Кобург-Готской династии, которая в дальнейшем стала называться Виндзорской, и сейчас управляет Великобританией и странами Содружества. Аналогичная судьба постигла и Ватикан. Иезуиты взяли его под полный контроль к 1814 году. И Мальтийский орден, и все протестантские церкви фактически оказались под управлением иезуитов, основной орден которых – орден госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского, отошел под управление королевы Елизаветы II. Все последние гроссмейстеры Мальтийского ордена – британцы. Бывший гроссмейстер Эндрю Виллоубби Ниниан Берти был двоюродным братом королевы Елизаветы. Британское подразделение Мальтийского ордена известно как Великий Приорат Англии, а его директорат ранее являлся штаб-квартирой рыцарей-тамплиеров в Британии. Ордену Мальты принадлежит и так называемый Лондиниум (TheCityofLondon), который был захвачен иезуитами в 1825 году при помощи семьи Ротшильдов. TheCityofLondon стал самой мощной экономической силой в Англии и в мире – финансовым центром планеты.

Рыцари Мальты сегодня в основном участвуют в работе с так называемым the Black Nobility (Черным Дворянством – королевскими домами без трона), Ватиканом и различными папскими и королевскими орденами, особенно с иезуитами, которые, в конечном счете, контролируют Ватикан и Военный Орден Мальты. Самыми мощными контролирующими внутренними органами SMOM являются Орден Подвязки и Общество Пилигримов, которые управляются королевой Елизаветой.

Если же мы поинтересуемся, кто контролирует финансовый мир, то обнаружим, что это - Конный орден Святого Гроба Господня Иерусалима (Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem), Орден Мальты и Опус Деи (Opus Dei). Контроль происходит через City of London Corporation и The Worshipful Company of Mercers, а также позднее через The Worshipful Company of International Bankers. Львиная доля контролируемых ими финансовых активов и потоков проходит через офшорную империю Великобритании. По некоторым оценкам одна треть всего мирового капитала, дающего половину всех торговых и финансовых потоков, спрятана от налоговых органов национальных государств в британских офшорах.

Джеймс С. Генри, бывший главный экономист McKinsey & Company, считает, что в британских офшорах скрыто около 35 триллионов долларов, а в зависимых от Британии государствах – 6,1 трлн. дол. В результате подобной офшорной политики 60% мировой торговли теперь состоит из внутренних транзакций в многонациональных компаниях. В целом благодаря офшорам многонациональные корпорации не доплачивают около 240 млрд. долл. в год в виде налогов.

Основные оффшорные гавани Великобритании:

TheCityofLondonUK - сегодня является мировой столицей по отмыванию денег. Осуществляется с помощью британских фирм, помогающими коррумпированным чиновникам и преступникам со всего мира скрыть триллионы долларов США неизвестного происхождения. Только с 2000 года британские банки помогли скрыть более 6 трлн. долл. производя нелегальные платежи и легализуя доходы от преступной деятельности.

Каймановы острова - являются территорией Соединенного Королевства. Они предлагают ряд налоговых льгот, а также низкое финансовое регулирование и надзор. Сегодня страна является пятым по величине центром финансовых услуг в мире. На Кайманах находится более 10 000 паевых инвестиционных фондов, более 200 банков, более 90 000 компаний и 140 целевых компаний. Это лучшее в мире место для хедж-фондов и страховых компаний.

Бермудские острова - еще одна часть территории Великобритании, давно известная как налоговая гавань. Налоговая система Бермудских островов облагает налогами только оплату труда сотрудников, но не доходы корпораций или доходы от инвестиций. Крупнейшим клиентом Багам для офшорных транзакций является США.

Гернси - принадлежит британской короне, но имеет свои собственные законы в сфере налогообложения. Остров с населением 65 000 человек целиком стал офшорным финансовым раем, а его главная улица застроена частными банками, юридическими и бухгалтерскими фирмами.

Джерси – зависимый от Короны остров в Ла-Манше. Джерси имеет собственную валюту и налоговое законодательство. Культура секретности и неразглашения финансовой информации на острове привела к тому, что жилье в Джерси оценивается в 5 миллиардов долларов на квадратную милю. Половина всех сделок по уклонению от налогов в Джерси поступает из Великобритании.

Александр Никишин


Материалы по теме:

ЛДПР направит письмо Дональду Трапму с требованием убрать российского посла из США
Юрканс "разнес" действующую систему: в Латвии правят политики второго сорта
Нарышкин назвал глумлением над историей новые украинские учебники
Независимость стран Прибалтики под угрозой – Литва обвинила Россию в провокации
Добавлено: 14 май 2018 в 12:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Захарова сообщила о фальсификации Киевом сессии Комитета ООН

Захарова сообщила о фальсификации Киевом сессии Комитета ООН

Пробить коридор через Мариуполь: названа основная цель РФ на Донбассе

Пробить коридор через Мариуполь: названа основная цель РФ на Донбассе

В Зайцево ликвидировали «Рамзеса» из Горловки: появились фото

В Зайцево ликвидировали «Рамзеса» из Горловки: появились фото

Установлена личность террориста, устроившего резню на улицах Парижа (ФОТО строго 18+)

Установлена личность террориста, устроившего резню на улицах Парижа (ФОТО строго 18+)

Новости России
еще новости
Кобзон отказался участвовать в открытии Крымского моста

Кобзон отказался участвовать в открытии Крымского моста

Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка

Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка

Больше тысячи человек попали в зону паводка в Якутии — МЧС

Больше тысячи человек попали в зону паводка в Якутии — МЧС

Второй выброс пепла за день зафиксировали на камчатском вулкане

Второй выброс пепла за день зафиксировали на камчатском вулкане

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Джессика Альба пожертвовала полтора миллиона подгузников в честь Дня матери

Джессика Альба пожертвовала полтора миллиона подгузников в честь Дня матери

20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева отдыхает на Мальдивах с 28-летним хоккеистом Дмитрием Кугрышевым

20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева отдыхает на Мальдивах с 28-летним хоккеистом Дмитрием Кугрышевым

В США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн

В США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн

Ольга Бузова унизила бывшего мужа в откровенном интервью

Ольга Бузова унизила бывшего мужа в откровенном интервью

Новости политики
еще новости
Эксперт предупредил о новых вбросах компромата против РФ из-за утечки доклада главы MI5

Эксперт предупредил о новых вбросах компромата против РФ из-за утечки доклада главы MI5

Британская корона завершает захват власти над миром

Британская корона завершает захват власти над миром

МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге

МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге

Расизм, воровство, ВИЧ: Немецкие методички предупреждают об опасности Украины

Расизм, воровство, ВИЧ: Немецкие методички предупреждают об опасности Украины

Новости экономики
еще новости
Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Новости общества
еще новости
В Хабаровском крае на полигоне ВВО стартовал всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж -2018»

В Хабаровском крае на полигоне ВВО стартовал всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж -2018»

Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела

Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела

Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье завершила обследование места падения американского самолёта «Каталина»

Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье завершила обследование места падения американского самолёта «Каталина»

Расклад сил изменился: тяжелая поступь российского оружия вызывает серьезные опасения американцев

Расклад сил изменился: тяжелая поступь российского оружия вызывает серьезные опасения американцев

Происшествия
еще новости
В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

Новости Украины
еще новости
На Трудовских в результате обстрела разрушены три жилых дома

На Трудовских в результате обстрела разрушены три жилых дома

Глава британской разведки: РФ рискует оказаться «изолированным изгоем»

Глава британской разведки: РФ рискует оказаться «изолированным изгоем»

Соцсети: В морг Донецка по ночам свозят трупы боевиков

Соцсети: В морг Донецка по ночам свозят трупы боевиков

«Позволяет опережать противника»: разведка ВСУ похвасталась новым вооружением

«Позволяет опережать противника»: разведка ВСУ похвасталась новым вооружением

Мировые новости
еще новости
Трамп обсудил с Макроном

Трамп обсудил с Макроном "всеобъемлющую" сделку по Ирану

Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

Скончалась правнучка Ивана Франко

Скончалась правнучка Ивана Франко

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР




Лента новостей
Джессика Альба пожертвовала полтора миллиона подгузников в честь Дня матери - 12:00 Джессика Альба пожертвовала полтора миллиона подгузников в честь Дня материЧили не примет ралли-рейд "Дакар-2019" по финансовым соображениям - министр спорта - 11:56 Чили не примет ралли-рейд 20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева отдыхает на Мальдивах с 28-летним хоккеистом Дмитрием Кугрышевым - 11:46 20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева отдыхает на Мальдивах с 28-летним хоккеистом Дмитрием КугрышевымВ США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн - 11:43 В США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млнГлава МВД Грузии извинился перед участниками протестов за рейд по клубам - 11:22 Глава МВД Грузии извинился перед участниками протестов за рейд по клубамДворковича выдвинули в совет директоров РЖД - 11:22 Дворковича выдвинули в совет директоров РЖДОбвинение представило доказательства 60 новых преступлений ангарского маньяка - 11:21 Обвинение представило доказательства 60 новых преступлений ангарского маньякаНовым главой Конституционного суда может стать Лариса Брычева - 11:21 Новым главой Конституционного суда может стать Лариса БрычеваЛимузин Путина превзошел «Зверя» Трампа по мощи - 11:20 Лимузин Путина превзошел «Зверя» Трампа по мощиВсе фракции Думы внесли законопроект о наказании за поддержку западных санкций - 11:20 Все фракции Думы внесли законопроект о наказании за поддержку западных санкцийОльга Бузова унизила бывшего мужа в откровенном интервью - 11:19 Ольга Бузова унизила бывшего мужа в откровенном интервьюНа Трудовских в результате обстрела разрушены три жилых дома - 11:12 На Трудовских в результате обстрела разрушены три жилых домаУ звезды "Ворониных" диагностировали рак легких - 10:56 У звезды Министр экономики ФРГ прибыл в Киев обсудить «Северный поток-2» - 10:54 Министр экономики ФРГ прибыл в Киев обсудить «Северный поток-2»
Последние новости
Telegram оспорил решение о блокировке - 13:14 Telegram оспорил решение о блокировке У актера Бориса Клюева из «Ворониных» обнаружили рак легких - 12:48 У актера Бориса Клюева из «Ворониных» обнаружили рак легких Для 80% опрошенных россиян антироссийские санкции не создали проблем - 12:48 Для 80% опрошенных россиян антироссийские санкции не создали проблем Российская молочная продукция прошла проверку качества - 12:48 Российская молочная продукция прошла проверку качества Telegram обратился в Мосгорсуд с жалобой на блокировку мессенджера - 12:48 Telegram обратился в Мосгорсуд с жалобой на блокировку мессенджера Миллиардер снял с торгов поврежденный автопортрет Пикассо - 12:47 Миллиардер снял с торгов поврежденный автопортрет Пикассо Энтомологи предлагают новый способ сохранения насекомых - 12:47 Энтомологи предлагают новый способ сохранения насекомых Камеры МКС засекли два инопланетных скоростных корабля стартующих с Земли - 12:34 Камеры МКС засекли два инопланетных скоростных корабля стартующих с Земли Кобзон отказался участвовать в открытии Крымского моста - 12:28 Кобзон отказался участвовать в открытии Крымского моста Трамп обсудил с Макроном "всеобъемлющую" сделку по Ирану - 12:27 Трамп обсудил с Макроном Эксперт предупредил о новых вбросах компромата против РФ из-за утечки доклада главы MI5 - 12:21 Эксперт предупредил о новых вбросах компромата против РФ из-за утечки доклада главы MI5 Британская корона завершает захват власти над миром - 12:20 Британская корона завершает захват власти над миром Россия и США «взяли паузу» по Украине - 12:14 Россия и США «взяли паузу» по Украине
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"