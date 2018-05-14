Британским футбольным фанатам составили методичку по России

Британская газета The Sun опубликовала краткое руководство для футбольных фанатов, которые собираются посетить игры ЧМ-2018 в России.

Одним из первых пунктов в списке рекомендаций значится употребление спиртного: инструкция гласит, что наибольшей популярностью из крепких алкогольных напитков у россиян пользуется водка, и британцам необходимо помнить, что ее следует закусывать.

«Если выпиваете с россиянами, приготовьтесь к тому, что будет произнесено много тостов. Не спешите пить до дна до их завершения, это будет очень невежливо», — советует автор материала.

По его словам, особая угроза таится в смешивании водки с пивом. «Вы можете стать жертвой похмелья, жуткой головной боли», — пугает The Sun, тут же рекомендуя в качестве лучшего средства от этого синдрома национальное блюдо борщ.

В общественном транспорте издание призывает британцев уступать место пассажирам старше себя, а на улицах — не делать выводы о недружелюбии людей по отсутствию улыбок на их лицах.

«Это такая культура. Люди в России более закрытые и не выплескивают эмоции так, как это делают британцы. Они эмоциональны с родными и друзьями, но не с незнакомцами. Россияне — добрые, незлобивые люди безо всяких предубеждений», — обещает болельщикам The Sun.

Особое внимание газета уделяет кодексу поведения болельщиков, призывая их воздержаться от типичных британских «шуточек» — как, например, песни о Второй мировой войне на матче с Германией, исполняемые фанатами, завернувшимися в немецкие флаги. «В России этого не поймут», — предупреждает The Sun.

Ответственный за обеспечение безопасности футболистов сборной Англии и болельщиков на ЧМ-2018 заместитель главного констебля английского графства Южный Йоркшир Марк Робертс пояснил, что такие выходки лишь привлекут ненужное внимание и «усилят риски».

Эксперт связывает это наблюдение с «сильными патриотическими настроениями», царящими в России, и предостерегает британских болельщиков от бездумных розыгрышей в городах, где будут проходить матчи чемпионата. «Нам нужно проявить определенную деликатность», — посоветовал Робертс, сравнив неуважение к российским городам воинской славы с отсутствием почтения к Кенотафу (монумент в память о жертвах Первой мировой войны в Британии).

ЧМ-2018 по футболу состоится 14 июня — 15 июля в 11 российских городах.