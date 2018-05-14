«Быть шумером — это судьба» — мнение

Журналист Станислав Куприянов прокомментировал скандал вокруг «оппозиционного блогера» Александра Тверского, обманывавшего доверчивых украинок.

«Украинский фейсбук полнится разоблачениями некоего «блогера Тверского», который переехал на Украину, якобы спасаясь от кровавого режима, и жалостливыми историями выпрашивал последние деньги у впечатлительных украинских девушек.

История, без сомнения, упоительная. Замужняя женщина с тремя детьми перевозит к себе блогера из Москвы. Заводит на своё имя для него карточку в банке. Все это время «популярный блогер» «переписывается с девушками» (вот сволочь-то!) и скрывает существование доброй девушки от других украинских знакомых. Напивается до чертиков в компании Аркадия Бабченко. Клянчит в фейсбуке деньги на поддержку противника кровавого режима.

Сердобольные украинцы, разумеется, переводят.

В общем, в какой-то момент даже жители незалежной начинают что-то подозревать.

Красиво. Нет, правда.

Забавно другое. Десятки (а может быть, даже больше) никому нах... не нужных российских блогеров вроде Аркадия Бабченко и Саши Сотника в какой-то момент поняли, что можно надеть вышиванку, изображать украинца, и за это им будут платить. Нащупали бизнес-модель.

И пользовались ей вот уже больше четырёх лет.