ЦБ РФ отдал «Роскосмосу» санируемый Фондсервисбанк

Санацией Фондсервисбанка, начатой в феврале 2015 года со вводом временной администрации Агентства по страхованию вкладов, займется госкорпорация «Роскосмос».

За ее счет Фондсервисбанк будет докапитализирован, а затем обеспечит «значительную часть потребностей» госкорпорации и связанных с ней структур в банковских услугах, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Ранее «Роскосмос» был крупнейшим кредитором Фондсервисбанка, а санацией кредитной организации пока занимается подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк.

Сегодня, 14 марта, стало известно, что госкорпорацию, по всей видимости, возглавит ранее курировавший ВПК и космическую отрасль вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.