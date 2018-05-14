ЦБ РФ предсказал ускорение роста цен во второй половине года

Во второй половине года россиян ждет постепенное ускорение роста потребительских цен и повышения инфляции до 3-4% по итогам 2018 года и около 4% — в 2019 году.

«Годовая инфляция до конца второго квартала останется вблизи сложившегося значения из-за действия эффекта высокой базы предыдущего года в динамике цен на продовольствие», — говорится в комментарии Банка России.

На 7 мая инфляция в РФ составила 2,4% в годовом выражении (данные Росстата) и, как утверждает Центробанк, существенно не изменится до конца второго квартала.

«В отсутствие существенного изменения внешних условий прогнозируется сохранение годовой инфляции вблизи текущих значений до конца второго квартала 2018 года. В дальнейшем ожидается ее постепенное возвращение к цели в 4%», — пояснили в ЦБ РФ.

В комментарии специалистов регулятора отмечается также, что реакция динамики потребительских цен на апрельское ослабление рубля оказалась «достаточно сдержанной» и стала «признаком снижения чувствительности российской экономики к изменению внешнеэкономической конъюнктуры».