Чили не примет ралли-рейд "Дакар-2019" по финансовым соображениям - министр спорта

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чили не будет одной из стран-хозяек ралли-марафона "Дакар" в 2019 году, поскольку власти страны придерживаются политики бюджетной экономии, заявила министр спорта Чили Полин Кантор.

"Мы столкнулись с непростой финансовой ситуацией, поэтому реализуем важную программу экономии. Это означает, что мы должны сконцентрировать ресурсы и ответственно распоряжаться ими", - сказала Кантор, которую цитирует агентство Синьхуа.

По ее словам, к такому решению подтолкнули различные факторы, в том числе необходимость обеспечить финансирование важных социальных программ и участия страны в предстоящих спортивных соревнованиях, включая Олимпиаду-2020 в Токио.

Кантор отметила, что, несмотря на отказ от проведения "Дакара" в 2019 году, страна "работает над тем, чтобы участвовать в организации ралли-рейда в 2020 году".

Последний раз маршрут ралли-марафона пролегал по территории Чили в 2015 году.