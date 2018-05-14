Число погибших в Газе палестинцев увеличилось до 50

В результате стычек с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа погибли 50 палестинцев, свыше двух тысяч получили ранения. Об этом сообщил Минздрав Палестины, передает ТАСС.

Также сообщается, что среди погибших были подростки 12-16 лет и 30-летняя женщина. Более 100 пострадавших получили огнестрельные ранения.

Среди погибших был сын одного из лидеров группировки ХАМАС Махмуда ар-Рантиси Ахмед. Израильские военные застрелили его на востоке Газы.

Выступления палестинцев организовал ХАМАС. Протесты спровоцировало открытие посольства США в Иерусалиме и 70-летие Играиля, котрое отмечается сегодня.

Ожидается, что пик протестов придется на 15 мая.