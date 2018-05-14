Привет, ребята. Последнее время так часто ловила себя на мыслях, что надоедает жить в одном месте, что остров нагнетает обстановку, что нужно что-то в жизни менять или вообще хотелось сбежать куда подальше. Но... только когда вдумаешься, что чем же плохо жить на Сейшельских островах, просыпаться каждое утро под шум океана и лучи солнца, наслаждаться всеми благами этого места?! Ведь всегда успеем вернутся обратно в Москву и потом будет только вспоминать об этом прекрасном месте. К чему я вела? К тому, что порой мы не ценим, что имеем, а только потеряв, осознаём, что у нас было и чего, возможно, не вернуть.
АктуальноГандболистки "Дьёра" победили "Бухарест" и вышли в финал ЛЧ - 18:12 Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атаки - 18:40 Грицак: не могу сказать, что сотрудники СБУ «жируют» - 18:47 В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск - 18:50 Удивительные кадры: как тысячи сирийцев вышли на улицы в честь российских - 19:02 Пугачева отговаривала Юлию Самойлову от участия в «Евровидении» - 19:05 Неизвестный ранил водителя мусоровоза около полигона «Ядрово» - 19:06 Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов - 19:12 Из-за антинаркотических рейдов в клубах грузины вышли на массовую акцию протеста - 19:47 Коробов: кое-кто из белорусских хоккеистов стал показывать свое "я", и их - 20:05 Самолет разбился в Испании, есть погибшие - 20:12 Умер политолог Игорь Бунин - 20:54 Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего - 20:54 В Германии попросили ФИФА защитить Зеппельта - 20:55 НАСА планирует запустить на Марсе вертолет - 20:55 Болгария разморозит проект атомной станции «Белене» - 20:55 Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия - 21:10
Новости » Шоу-бизнес » Дана Николенко не торопится возвращаться в Москву
Дана Николенко не торопится возвращаться в Москву
Добавлено: 14 май 2018 в 17:26, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 14 май 2018 в 17:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
В Новоуральске замечены пришельцы – очевидцы - 16:27 Медведев представит Путину новый состав правительства 15 мая - 16:15 Суд Ирака приговорил к казни убийцу российского дипломата - 16:14 Путин и Пашинян провели первую встречу в Сочи - 16:13 Британским футбольным фанатам составили методичку по России - 16:13 Власти Сингапура объяснили его выбор для встречи лидеров США и КНДР - 16:13 Около 30 палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля из-за американского посольства - 16:13 Новые санкции против РФ: Евросоюз направил новый пакет санкций против причастных к выборам в Крыму - 16:12 Президент Молдовы Игорь Додон встретился с российской группой «Пропаганда» в своем рабочем кабинете - 16:07 Прокуратура открыла производство из-за видео, где патрульные издеваются над человеком - 16:01 СМИ заподозрили 41-летнюю Диану Крюгер в беременности - 16:00 Савченко попросила предоставить ей государственного защитника - 15:56 Экс-депутат Рады: США махнули рукой на Украину - 15:51 В Севастополе командующий ЧФ открыл турнир по хоккею с шайбой на Кубок адмирала Ф.Ф.Ушакова - 15:47
Последние новости
Украина попала в десятку лучших выступлений на Евровидении - 17:54 Израильтяне убили 41 палестинца на митингах против посольства США в Иерусалиме - 17:41 СМИ назвали сохраняющих портфели в правительстве РФ министров - 17:41 Рогозину дадут шанс исправить ошибки во главе «Роскосмоса» - 17:40 Каталония нашла замену Карлесу Пучдемону - 17:40 США открыли посольство в Иерусалиме - 17:40 Закон об ответственности за соблюдение антироссийских санкций не коснется Сбербанка и ВТБ - 17:40 Правительство ФРГ просит Россию выдать визу Зеппельту - 17:28 Дана Николенко не торопится возвращаться в Москву - 17:26 О чём говорили Путин и Пашинян на своей первой встрече? - 17:19 Трамп 18 мая примет в Белом доме генсека ООН - 17:14 Зайцев проведет матч со словаками в качестве ассистента капитана сборной России - 17:06 Россия и Египет укрепляют и расширяют связи в военной области - 16:54