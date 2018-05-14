Дана Николенко не торопится возвращаться в Москву

Привет, ребята. Последнее время так часто ловила себя на мыслях, что надоедает жить в одном месте, что остров нагнетает обстановку, что нужно что-то в жизни менять или вообще хотелось сбежать куда подальше. Но... только когда вдумаешься, что чем же плохо жить на Сейшельских островах, просыпаться каждое утро под шум океана и лучи солнца, наслаждаться всеми благами этого места?! Ведь всегда успеем вернутся обратно в Москву и потом будет только вспоминать об этом прекрасном месте. К чему я вела? К тому, что порой мы не ценим, что имеем, а только потеряв, осознаём, что у нас было и чего, возможно, не вернуть.