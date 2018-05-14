Данил Гухман рад, что победили Таня Мусульбес и Витя Литвинов

А где ты хотел бы свою свадьбу?! Пиши в комментариях! Замечательные ребята, друзья и просто влюблённые люди Таня и Витя я от всей души Вас поздравляю с победой! Я болел исключительно за вашу прекрасную пару! Рома и Марина тоже огромные молодцы, но всё же на данные момент Таня и Витя полностью готовы к свадьбе и заслужили этот приз по праву! Кстати, потратят они его на свадьбу на корабле. Ох, и гульнем же мы ребята.