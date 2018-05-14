А где ты хотел бы свою свадьбу?! Пиши в комментариях! Замечательные ребята, друзья и просто влюблённые люди Таня и Витя я от всей души Вас поздравляю с победой! Я болел исключительно за вашу прекрасную пару! Рома и Марина тоже огромные молодцы, но всё же на данные момент Таня и Витя полностью готовы к свадьбе и заслужили этот приз по праву! Кстати, потратят они его на свадьбу на корабле. Ох, и гульнем же мы ребята.
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Новости » Шоу-бизнес » Данил Гухман рад, что победили Таня Мусульбес и Витя Литвинов
Данил Гухман рад, что победили Таня Мусульбес и Витя Литвинов
Добавлено: 14 май 2018 в 14:21, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 14 май 2018 в 14:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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