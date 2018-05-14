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День 14 мая в истории


Добавлено: 14 май 2018 в 07:28,
День 14 мая в истории

День фрилансера в России.

В этот день в 2005 году была открыта одна из первых бирж фриланса — free-lance.ru. С тех пор ежегодно по инициативе этой компании проводятся различные праздничные мероприятия, на которые приглашаются все те, кто трудится за пределами офисных стен — программисты, копирайтеры, дизайнеры, журналисты.

63 года назад (1955) был подписан Варшавский договор.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (так называемый Варшавский договор) между СССР, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией предусматривал оказание странами-участницами взаимной помощи в случае нападения на одну из них. Было создано Объединённое командование вооружёнными силами, руководящее вместе с Военным советом и штабом деятельностью Объединённых вооружённых сил.

В июне 1955 года после передачи всеми участниками договора ратификационных грамот на хранение правительству Польши документ вступил в силу.

С 1962 года Албания не участвовала в работе органов Варшавского Договора, а в 1968 году объявила о денонсации договора.

В 1990 году, после объединения Германии, ГДР перестала быть членом Варшавского договора.

31 марта 1991 году в связи с преобразованиями, происходящими в СССР и других странах Восточной Европы, были упразднены военные структуры Варшавского договора, а в июле того же года представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о прекращении действия договора.

90 лет назад (1928) была образована Самарская область.

В этот день было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР об образовании Средневолжской области. В неё вошли Пензенская, Ульяновская, Оренбургская губернии, а также Самарская губерния без Пугачёвского уезда и Кузнецкий уезд Саратовской губернии.

В 1929 году область была преобразована в край, который в январе 1935 года был переименован в Куйбышевский. После принятия Конституции СССР в 1936 году край стал областью.

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 25 января 1991 года городу Куйбышеву было возвращено имя Самара и область переименована в Самарскую.

113 лет назад (1905) в Севастополе, к 50-летию героической обороны города, была открыта панорама «Оборона Севастополя». 

Сюжетом для произведения её автор — художник Франц Рубо — выбрал день отражения защитниками штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 июня 1855 года.

Здание для размещения панорамы было построено по проекту инженера Фридриха-Оскара Энберга на Историческом бульваре.

В годы Великой Отечественной войны полотно серьёзно пострадало — уцелело лишь 2/3 картины. В 1950 году было принято решение о  воссоздании панорамы. Эта миссия была возложена на коллектив художников под руководством академиков живописи Василия Яковлева и Павла Соколова-Скаля.

Панорама, получившая название «Оборона Севастополя 1854 — 1855 гг.», открылась 16 октября 1954 года.

Панорама «Оборона Севастополя» — одна из самых известных среди 60-ти панорам мира. С 1954 года ее посетило около 40 миллионов человек.

70 лет назад (1948) в Тель-Авиве подписана Декларация независимости Израиля.

В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняларезолюцию о разделе Палестины на два самостоятельных государства — арабское и еврейское. В течение полугода шла кропотливая работа над  Декларацией независимости.

Документ был подписан примерно за 8 часов до истечения британского мандата Палестине. Давид Бен-Гурион, впоследствии первый премьер-министр Израиля, объявил о создании еврейского государства.

118 лет назад (1900) в Париже открылись II Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины. 

Около тысячи спортсменов из 24 стран мира соревновались за 95 комплектов медалей в 20 видах спорта. 22 спортсменки разыграли медали в соревнованиях по теннису и гольфу.

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Добавлено: 14 май 2018 в 07:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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