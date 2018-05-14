Дерипаска прибыл в суд Лондона на слушания по делу «Норникеля»

Российский миллиардер Олег Дерипаска прибыл в Высокий суд Лондона на слушания по спору о продаже 4% акций «Норильского никеля». Об этом РБК сообщил один из участников процесса.

По его словам, президент подконтрольной Дерипаске En+ Максим Соков дает показания сегодня, а Дерипаска даст их 15 мая.

В другой подконтрольной Дерипаске компании «Базовый элемент» подтвердили информацию о присутствии Дерипаски и Сокова в зале суда.

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, по данным издания, прибудет в суд 15 мая.

Компания Дерипаски UC Rusal, контролирующая 27,8% акций «Норникеля», пытается через суд запретить продавать 4% акций «Норникеля». Этот пакет сейчас принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.