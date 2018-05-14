Для 80% опрошенных россиян антироссийские санкции не создали проблем

Около 80% опрошенных россиян не видят для себя и своих семей особых проблем из-за антироссийских санкций, однако 18% респондентов считают, что столкнулись с серьезными проблемами, сообщил «Интерфакс» по результатам социологического опроса «Левада-центра».

На вопрос «Беспокоят ли вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России?» 66% респондентов ответили отрицательно.

В то же время 56% опрошенных прознали, что в настоящее время Россия находится в международной изоляции, и 37% респондентов этим обеспокоены.

И если за укрепление связей со странами Запада в январе 2017 года выступали 66% опрошенных, в апреле 2018 года эта цифра уменьшилась до 54%, а вот дистанцироваться от Запада предпочли бы 28% опрошенных в этом году, вместо 21% в 2017 году.

Опрос проведен 20-24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.