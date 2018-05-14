«Духовник Путина» станет во главе Псковской митрополии

Глава патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов) .которого называют духовником президента Владимира Путина, назначен правящим архиереем Псковской митрополии РПЦ. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял Священный синод Русской православной церкви.

При этом Шевкунов сохранит должность главы патриаршего совета по культуре, пояснил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Ожидается, что епископ Тихон будет возведен в сан митрополита.

Как пишет известный православный публицист, диакон Андрей Кураев, назначение может стать подготовкой к будущему выдвижению Шевкунова на пост патриарха.

«Устав РПЦ не позволяет викарному епископу быть кандидатом на патриарший престол. Опыт управления митрополита теперь у владыки Тихона будет. Надеюсь, что многолетний. Полагаю, что за предстоящие годы он не растеряет свой нынешний статус "лидера народных симпатий"», — отмечает Кураев.