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Джессика Альба пожертвовала полтора миллиона подгузников в честь Дня матери


Добавлено: 14 май 2018 в 12:00, Категория: Шоу-бизнес
Джессика Альба пожертвовала полтора миллиона подгузников в честь Дня матери

День матери важен для каждого. Многие звезды поздравляют своих матерей, выставляя совместные фотографии с детства, а некоторые в этот светлый праздник работают не покладая рук, чтобы сделать чужие жизни лучше. Так 37-летняя актриса Джессика Альба, воспитывающая троих детей, пожертвовала полтора миллиона подгузников вместе с The Honest Company. Чем не лучший подарок для малообеспеченной семьи США? И это еще не всё.

Подгузники получила Лос-анджелесская некоммерческая организация Baby2Baby, которая обеспечивает детей из малоимущих семей до 12 лет подгузниками, одеждой и другими вещами первой необходимости. Как говорит сама Джессика Альба, которая является сооснователем компании, они пытаются сделать жизни людей счастливыми и здоровыми. “Мать никогда не должна выбирать между кормлением ребенка и покупкой подгузников», утверждает Альба. «Baby2Baby старается помочь новоиспеченным мамам, чтобы тем не пришлось делать этот сложный выбор. Даже не могу представить лучшего партнера в благотворительности, чем The Honest Company.”

“The Honest Company и Baby2Baby разделяют миссию по улучшению жизни семей повсюду», добавили к речи Альбы сооснователи компании Baby2Baby, Келли Сойер Патрикоф и Нора Вайнштейн. “Baby2Baby благодарна за самоотверженность The Honest Company провоцировать изменения в обществе — вместе мы поможем многим семьям в США.»


На этом благотворительная работа актрисы не заканчивается. Вместе с другими представителями компании, помимо подгузников, они обеспечат более 600 семей гигиеническими принадлежностями и другими вещами первой необходимости. Ежемесячно она будет посещать организацию в Лос-Анджелесе, чтобы подготовить комплекты для малообеспеченных семей.

Напомним, что 31 декабря на свет родился третий ребенок Джессики и Кэша Уоррена! Актриса поделилась с поклонниками фотографией маленького сына в инстаграме, указав дату рождения и имя малыша.

«Хэйс Альба Уоррен. 31.12.17. Лучший подарок на Новый год! Мы с Кэшом так счастливы! Хэвен и Онор тоже безумно рады рождению младшего брата,» подписала Альба фотографию, на которой Хэйс спит.

36-летняя Джессика и 38-летний Кэш уже воспитывают двух дочерей — девятилетнюю Онор и шестилетнюю Хэвен. О беременности актрисы третьим ребенком стало известно этим летом. Она не переставала появляться на публике и не скрывала беременность.

Перед рождением их сына, Альба устроила тематическую вечеринку. Актриса выглядела просто чудесно, нарядившись в черное платье с бантами на плечах. “Отпраздновала лучший baby shower сегодня,” написала Альба в своем инстаграме под фото с вечеринки. Так же актриса порадовала своих фанатов и друзей снэпами во время праздника, на которых звезда держала два больших надувных шарика спереди праздничного торта.


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Добавлено: 14 май 2018 в 12:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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