Еда для похудения: сбрасываем вес правильно

Почти у каждой женщины наступает момент в жизни, когда она принимает решение усовершенствовать свое тело и начинает себя мучить всевозможными диетами. Отказываются от пищи полностью или частично. Возникает вопрос: есть ли эффект от так называемых жиросжигающих диет и дадут ли они долгосрочный результат. Что будет после того, как вы прекратите придерживаться нее. Как правило, лишние килограммы вернуться опять, а вы заработаете новые проблемы со здоровьем. Вес мы потеряли не за счет сжигания жира, а из-за потери воды, которая просто необходима для деятельности организма, кожи, волос, ногтей.

Добавим, что отказ от углеводов также не приведет к добру, так как они являются источником энергии. Благодаря ему происходит правильный обмен веществ и усвояемость белка. Перечислять последствия диет можно бесконечно долго: нарушение гормонального фона и обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта, ослабевание иммунной системы и многое другое.

Что предпринять

Идеальный способ похудеть наверняка и надолго– придерживаться правильного питания. Оно должно стать образом жизни. Только в этом случае можно добиться значимых результатов. Многим сложно настроиться на такой шаг из-за убежденности, что еда для похудения однообразная и невкусная. Grow Food с легкостью переубедит вас в этом.

Профессиональные диетологи в тандеме с опытными поварами предоставляют на выбор клиента меню, подобранное с особой тщательностью. Невероятно вкусная, полезная еда для похудения порадует вас и поможет сбросить лишние килограммы безболезненно.

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Главные моменты

Grow Food составляет рацион, используя исключительно полезные продукты. Контролируется правильное соотношение белков, жиров и углеводов, что положительно сказывается на состоянии человека. Если при этом вы будете получать физические нагрузки и следить за калорийностью пищи – результат не заставит себя долго ждать. Поговорим немного о жирах, белках и углеводах.

Углеводы. Принято считать, что еда для похудения не должна их содержать. Это ошибочное мнение. Конечно, простые углеводы (сахар и продукты, которые содержат его в большом количестве) – не самый подходящий вариант. Однако сложные (содержатся в крупах, фруктах, хлебе, бобовых и т. д.) должны входить в состав рациона.

не должна их содержать. Это ошибочное мнение. Конечно, простые углеводы (сахар и продукты, которые содержат его в большом количестве) – не самый подходящий вариант. Однако сложные (содержатся в крупах, фруктах, хлебе, бобовых и т. д.) должны входить в состав рациона. Жиры. Очень важны для обмена веществ, так как принимают участие в нервных импульсах, отвечают за выработку тестостерона, насыщают организм Омега-6 и Омега-3, помогают усвоению витаминов E, D, A. Поэтому Grow Food включает в меню растительное масло, морепродукты, рыбу, орехи, семечки. Жиры, которые содержатся в маргарине, молочной продукции высокой жирности, красном мясе можно употреблять в минимальном количестве.

Белок. Очень необходим так как отвечает за многие функции: поддерживает иммунитет, строит мышечную ткань, отвечает за моторную и двигательную функции. Еда для похудения

Составляя сбалансированное питание, специалисты Grow Food учитывают все факторы. Вы можете быть уверены, что питание будет полезным, вкусным и разнообразным.