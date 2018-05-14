Экипаж Ту-95 сообщил о встрече с истребителями США вблизи Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о перехвате вблизи о Аляски российских бомбардировщиков.

В Минобороны РФ эту информацию подтвердили, отметив, что американские F-22 сопровождали российские суда примерно 40 минут.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал «Красной звезде», что полеты 11 мая совершались «над нейтральными водами Тихого океана».

Одну из групп российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, по его словам, «встретили два истребителя F-22A ВВС США. Они сопровождали наших стратегов порядка 48 минут».

Командир группы Ту-95МС подполковник Александр Манягин и командир второго ракетоносца Ту-95МС майор Александр Юрасов рассказали изданию, что летчики F-22A держались корректно, агрессивных намерений не демонстрировали и лишь обозначали свое присутствие на расстоянии примерно в 100 метров.