Экономим с Audi

Рады сообщить вам, что на нашем сайте можно приобрести клубную карту, владельца Audi. Она дает возможность существенно экономить на услугах и товарах, участвовать в закрытых собраниях и акциях клуба в Москве и Московской области.

Посетив наш сайт, раздел оформления и приобретения карт, вы увидите, что клубная карта Ауди представлена в двух видах: классическая (999 руб.) и премиум (4000 руб). Несмотря на то, что вы в любом случае становитесь владельцем карты Ауди клуба, карты различаются возможностями скидок. По классической карте скидки до 15 %, по премиум – до 60 %. Это скидки на диагностику, технический осмотр, приобретение запчастей, ремонтные работы и т.д. Во-первых, Скидки предоставляются всем без исключения членам клуба, во-вторых, они позволяют сэкономить немалые суммы. Помимо товаров и услуг, вы можете участвовать в любых закрытых или открытых мероприятиях клуба по Москве и области. Если акции и собрания проводятся к кафе – клубная карта дает скидку на питание. Всем владельцам клубных карт предоставляется скидка и на автострахование. Сумма скидки индивидуальна.

Что необходимо сделать, чтобы получить данную карту? Заглянуть на страничку нашего сайта, заполнить необходимые контактные данные, оплатить стоимость карты (электронные деньги, банковская карта или наличные курьеру). После этого выбрать стоимость доставки карты курьером по указанному адресу или забрать ее в нашем офисе самовывозом. По всем возникающим вопросам вы можете позвонить менеджеру или оставить сообщение на сайте. Мы обязательно свяжемся с вами и ответим на вопросы.

Не упускайте возможности стать участником нашего клуба. Карты постоянно растут в цене, а число услуги возможностей со скидками для членов клуба, постоянно увеличивается.