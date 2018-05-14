Экс-депутат Рады: США махнули рукой на Украину

Специальному представителю Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курту Волкеру расширили полномочия — теперь он будет курировать не только Донбасс, но и всю Незалежную в целом. Это, по мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, говорит о том, что в Вашингтоне махнули на Украину рукой."Волкер будет заниматься своей деятельностью не как представитель Госдепа, а как глава частного института, который, кстати, финансируется скандально известным сенатором Джоном Маккейном", — цитирует Олейника Федеральное агентство новостей.Экс-депутат уверен, что Волкер будет курировать все сколько-нибудь важные политические процессы, имеющие место в Киеве. Волкер, в частности, будет следить за организацией антикоррупционного суда, а также прочими наболевшими вопросами. Но под словом "следить", при этом, подразумевается весьма условное наблюдение, то есть речь не идет о каком-то серьезном контроле.Тот факт, что США доверили Украину Волкеру, говорит лишь о том, что американцы махнули рукой на страну, погрязшую в беспросветной коррупции. Можно говорить и о том, что в США решили подождать, пока в Украине сменится власть.