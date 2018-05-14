Эксперт предупредил о новых вбросах компромата против РФ из-за утечки доклада главы MI5

Информационные "вбросы", направленные против Российской Федерации, усиливаются накануне Чемпионата мира по футболу — заявляют эксперты, комментируя утечку доклада начальника британской разведывательной структуры MI5.Кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, доцент кафедры политисследований РФ и постсоветского пространства Института политики, а также глава кафедры права и соцразвития МГГУ имени Шолохова, уверен, что провокации, направленные против России, являются частью общей антироссийской истерии, которая в последнее время является особенно выраженной — сказывается приближение ЧМ-2018."Утечка доклада главы MI5 — это, очевидно, спланированная акция. Понятно, что за ней стоят те же люди, которые, собственно, и организовали всю эту историю со Скрипалями. Такими средствами ведется и будет вестись информационная война против России. Да, ясно, что провокации будут продолжаться", — цитирует Шаповалова ресурс politexpert.netШаповалов отметил, что дело Скрипалей уже несколько приелось обывателям, а громких новостей о нем стало меньше. Именно поэтому люди, которые стоят за этой историей, решили эксплуатировать созданный ими вброс максимальным образом, то есть — осуществить новую провокацию, наложив ее на уже подготовленную почву. В "утечке", о которой идет речь, сообщается о дипломатической изоляции, которая якобы поджидает Россию.