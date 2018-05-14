Энтомологи предлагают новый способ сохранения насекомых

Группа ученых из отделений энтомологии и ветеринарных наук Техасского университета A&M (Texas A&M University) опубликовала описание предлагаемого ими способа сохранения коллекционных экземпляров насекомых и других членистоногих. Насекомых предлагается не хранить наколотыми на булавки или заспиртованными, а помещать в специально отлитые формы из твердого материала, изготовленного на основе полипропилена.

Такой метод хранения, по словам авторов, будет особенно удобен для учебных коллекций, так как прозрачная “смола”, в которой находится насекомое, позволит в подробностях рассмотреть его строение и одновременно предохранит от повреждения. «В Техасском университете A&M мы много занимаемся учебной и информационной работой в отношении членистоногих, имеющих ветеринарное и медицинское значение, – говорит старший автор работы Габриэль Хамер (Gabriel Hamer). – Образцы особенно важны для обучения студентов и публики методам определения различных видов. При активном использовании образцов они легко повреждаются, и порой их трудно заменить». Помимо прочего, толстый слой полимера гарантирует безопасность при обучении, так как вирусы или другие патогены, которые могут находиться в клеще или насекомом, не смогут заразить студентов.

При изготовлении учебных пособий насекомые устанавливаются в специальные формы, которые заливаются полимером. Когда он застывает, его разрезают на блоки, которые шлифуются и полируются. В ходе экспериментов 2013 – 2017 годов команда исследователей выбрала оптимальные рецепты полимера и методы его обработки. «Как только мы разработали протокол, получивший положительные отзывы коллег, мы решили обеспечить людям, работающим в области энтомологии, доступ к нашим материалам и разработанному нами протоколу», – говорит Хамер.

Описание метода опубликовал Journal of Insect Science.