Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израильское государство осуществляет террор.

«Израильское государство осуществляет террор. Израиль — террористическое государство», - заявил Эрдоган, в частности, добавив также, что действия израильских властей в секторе Газа являются геноцидом.

Напомним: во то время как 14 мая в Иерусалиме открывалось новое американское посольство, перенесенное туда из Тель-Авива, на границе сектора Газа начались массовые акции протеста палестинцев, по которым израильские военные открыли огонь на поражение и применили против них спецсредства.

По последним данным, жертвами применения силы израильскими военными стали 55 палестинцев, в том числе дети. Более 2,4 тысяч человек пострадали.