ЕС ввел санкции за проведение президентских выборов в Крыму

В санкционный список Европейского союза включены пять россиян, принимавших участие в организации выборов президента России в Крыму. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС, ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов.

Имена россиян перечислены в решении Совета Европейского союза, размещенном на базе данных законодательных актов ЕС. Это заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии республики Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь избирательной комиссии города Анастасия Капранова.

Санкции против физических и юридических лиц, обвиняемых в нарушении суверенитета Украины, власти ЕС впервые ввели в 2014 году. В действующем санкционном списке Европейского союза до этого момента числились 150 граждан России и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также 38 общественных организаций и компаний, ведущих деятельность либо в ДНР и ЛНР, либо в Крыму, который власти ЕС считают частью Украины.