Facebook заблокировал около 200 приложений из-за скандала

Социальная сеть Facebook временно прекратила работу около 200 интегрированных в нее приложений, у которых оказался доступ к персональным данным большого количества пользователей, передает Reuters.

Эту меру администрация интернет-ресурса оправдывает продолжающимся расследованием злоупотреблений пользовательскими данными, начатым на фоне скандала с компанией Cambridge Analytica.

Скандал разгорелся в марте, когда выяснилось, что аналитическая компания завладела данными более 50 тысяч пользователей социальных сетей и имела возможность применять их для производства политической рекламы.

Создатель Facebook Марк Цукерберг признал наличие ошибки и пообещал, что в будущем все приложения, имевшие доступ к большому объему данных, будут тщательно изучаться. Речь идет также о том, чтобы с социальной сетью работали только зарегистрированные компании, готовые предоставить по запросу практически любые данные.