FIGC: энтузиазм Манчини стал главным при выборе тренера сборной Италии

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чрезвычайный комиссар Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини заявил, что энтузиазм Роберто Манчини сыграл главную роль при его назначении на пост главного тренера сборной Италии.

Манчини, в сезоне-2017/18 возглавлявший петербургский "Зенит", во вторник должен ратифицировать контракт с FIGC.

"Мы еще обговариваем некоторые аспекты, но уже можно сказать, что Манчини будет главным тренером сборной Италии, его энтузиазм сыграл главную роль при выборе тренера сборной", - цитирует Фаббричини Sky Sport Italia.

Руководство "Зенита" в воскресенье объявило, что договорилось о досрочном расторжении контракта с Манчини. По данным СМИ, 53-летний специалист подпишет контракт с FIGC на два года и будет получать два миллиона евро в год.