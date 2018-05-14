Глава британской разведки: РФ рискует оказаться «изолированным изгоем»

Гендиректор британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер предупредит Россию о будущей изоляции.

Так, он подготовил речь для выступления перед европейскими коллегами в Берлине. При этом в проекте выступления Паркер обсуждает отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и предупреждает, что Россия рискует оказаться изолированным изгоем.

По его мнению, Кремль вопиющим образом нарушает международные нормы права и проводит курс при помощи агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб.

При этом часть выступления будет посвящена «беспрецедентному уровню дезинформации» после случившегося в Солсбери.

Также глава MI5 собирается предупредить коллег и об опасностях со стороны ИГИЛ.