Глава MI5 предупредит европейских коллег о «тумане лжи» из России

Глава британской Службы безопасности MI5 Эндрю Паркер выступит перед коллегами из европейских стран в Берлине. В своей речи Паркер расскажет о «беспрецедентном» уровне дезинформации со стороны России и призовет «рассеять туман лжи и полуправды, который выходит из пропагандистской машины» РФ. Об этом пишет The Financial Times (цитаты по «Интерфаксу»).

Паркер будет говорить о попытке убийства в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. По мнению британских властей, за покушением, совершенным в марте, стоят российские спецслужбы, а убить Скрипалей пытались с помощью редкого нервно-паралитического химоружия «Новичок» российской разработки. США и большинство стран ЕС разделяют эту позицию. Россия отрицает причастность к отравлению.

В своей речи Паркер отметит, что Кремль решает свои задачи с помощью «агрессивных и пагубных действий своих военных и разведывательных служб».

В связи с этим он предупредит Россию об угрозе дальнейшей изоляции.