Глава МВД Грузии извинился перед участниками протестов за рейд по клубам

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария минувшей ночью встретился с участниками протестов у здания парламента в Тбилиси. Он извинился перед собравшимися за жесткий рейд полиции по ночным клубам грузинской столицы.

«Я извиняюсь не только от своего имени, но и если какой-либо представитель МВД создал риск для вас или вашей безопасности», — приводит его слова Первый канал республики.

При этом глава МВД призвал и участников митинга извиниться перед полицейскими, которым они нанесли оскорбление.

Министр пообещал утром 14 мая вместе с представителями протестующих детально рассмотреть «каждую минуту пятницы» 11 мая, когда прошел антинаркотический рейд.

«И права тех людей, которые по нашему общему мнению оказались нарушенными, будут восстановлены», — пообещал министр.

Также министр пообещал собравшимся добиться «конкретных результатов по наркополитике».