Горловка: боевики нагнетают слухи о «наступлении ВСУ». Угроза мирным жителям

Боевики нагнетают слухи якобы о «наступлении ВСУ» на Горловку, а также Ясиноватую и Докучаевск. Об этом пишут СМИ, подконтрольные боевикам.

Они уверяют, что «наступление» должно начаться в ночь на завтра, 15 мая, «между полуночью и часом ночи». Для этого будут якобы использоваться «все средства артиллерии».

«Украинские военные планируют наступать на населенные пункты Горловку, Зайцево, Докучаевск, Спартак, Ясиноватую», — уверяют боевики.

По словам жителей указанных оккупированных городов Донецкой области, муссирование такой информации может означать угрозу обстрелов жилых кварталов самими же боевиками. «Я так понимаю русня сегодня ночью собирается кошмарить вышеперечисленные населенные пункты, а утром объявят, что это ВСУ шли в атаку, но атака была отбита», — отметил один из авторов.

«Скорее всего так и будет. Днем сегодня, с отвала который контролируют фашисты стреляли по городу из 12 мм», — добавил другой комментатор.

«Тут дыровские вбросы пошли о сегодняшнем, ночном штурме Докуча, Зайцево, Горловке, Ясиноватой… Значит возможно устроят самообстрел по мирняку», — отмечают пользователи.

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