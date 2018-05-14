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Хезболлах угрожает Израилю ракетным ударом


Добавлено: 14 май 2018 в 20:29, Категория: Новости на сегодня
Хезболлах угрожает Израилю ракетным ударом

Проиранские силы пригрозили Израилю ракетным ударом по жилым поселениям в Иерусалиме, если Тель-Авив перейдет «красную черту», заявил генсек ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла.

Соответствующее заявление представитель шиитской организации сделал в эфире телеканала «Аль-Манар».

Генсек не уточнил, что именно будет считаться переходом за «красную черту». Он добавил, что атака израильских позиций на Голанах является предупреждением правительство страны. По его словам проиранские силы ответили за агрессию Тель-Авива в САР.


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Добавлено: 14 май 2018 в 20:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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