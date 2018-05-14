Идеальный брак распался: Кержакова уходит от мужа

Распалась некогда одна из самых красивых пар звездного бомонда. Милана Кержакова - супруга известного футболиста Александра Кержакова, заявила, что уже давно не находится с ним в отношениях.

Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы.

Напомним, отношения Александра и Миланы начались в непростой для спортсмена период. Тогда в СМИ широко обсуждался его скандальный развод с экс-гражданской женой Екатериной Сафроновой. Футболист настаивал, что девушка злоупотребляет наркотиками, и требовал единоличной опеки над их общим сыном Игорем.

Завершив прежние отношения, Александр Кержаков женился на дочери сенатора Совета Федерации в Санкт-Петербурге, Милане Тюльпановой. Церемония бракосочетания прошла в северной столице и была скромной. Жених и невеста приехали в загс в окружении только самых близких людей.

В апреле 2017 года Милана родила первенца. Девушка не скрывала своей радости от материнства, делилась фотографиями с изображением малыша.

Однако затем в СМИ все чаще стали появляться сообщения о неверности футболиста. Милана его защищала, затем перестала отвечать на сообщения о возможных изменах супруга. Александр Кержаков нынешнее заявление супруги пока не комментирует.

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