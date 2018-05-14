Инсайдеры говорят: Селена Гомес грустит из-за воссоединения Беллы Хадид и The Weeknd

Отношения The Weeknd и Беллы Хадид стремительно развиваются, несмотря на то, что они расставались и опровергали любые слухи о воссоединении. Теперь всё официально — звезды снова вместе. Музыкант поддерживает свою девушку на модных показах и целуется с ней на Каннском фестивале. Фанаты ликуют. Правда, Селена Гомес, бывшая девушка Абеля, по словам инсайдера, совсем не довольна последними новостями.



«Селена закричала: «Какого черта?», когда она узнала о Белле и Абеле, целующихся в Каннах», — сообщил источник из окружения певицы HollywoodLife.

«Она грустит, что между ней и Абелем ничего не сложилось, и думает, что он отличный парень, поэтому она надеется, что он может найти счастье», — добавил инсайдер. «Но она была шокирована и не может поверить, что они снова вместе после всего, через что они прошли. Как вы, наверное, помните, Селена начала встречаться с Абелем всего через два месяца после того, как он расстался с Беллой, а это не так много времени, чтобы пережить разрыв. Селена поверила Абелю, когда он сказал ей, что он полностью забыл Беллу, и что их отношения разорваны навсегда, поэтому она не может поверить, что они снова вместе», — добавил инсайдер.

Отношения Селены и Абеля Макконена Тесфайе длились 10 месяцев, после чего пара рассталась. Одной из причин был назван загруженный график. The Weeknd был занят своим гастрольным туром, что не давало ему полноценно заботится о своей возлюбленной. «В течение нескольких месяцев им было трудно признать, что все идет к расставанию,» заявил один из инсайдеров. Многие предполагали, что певица рассталась с Абелем, потому что решила возобновить отношения с Бибером.



Теперь же Селена Гомес и Джастин Бибер вновь делают паузу в отношениях. Причиной этому стала не мама артистки и не измены певца, а давление прессы. Повышенное внимание к личности не нравится Селене, ведь та хочет сконцентрироваться на семье и наладить отношения с матерью.

«Селена очень переживает из-за того, что она вновь оказалась под пристальным наблюдением. Особенно ей не нравится повышенное внимание к ее личной жизни — все эти новости про нее и Джастина, про ее мать… Она хочет восстановить нормальные отношения с матерью. Побыть со своей семьей.»

«Ей необходимо время, чтобы понять, как жить той жизнью, которой ей хочется, но при этом не реагировать так сильно на всеобщее внимание,» — рассказал источник и отметил, что Селена сейчас сконцентрировалась на себе.

Сейчас исполнительнице очень важно найти баланс в себе и сосредоточиться на своем здоровье, ведь она только недавно окончила курс терапии. Гомес окончила двухнедельную лечебную программу в одной из клиник Нью-Йорка. Артистка туда обратилась для того, чтобы справиться с депрессией и другими психологическими проблемами.