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Интернет-магазин ПОРТ3 и его конкурентные преимущества


Добавлено: 14 май 2018 в 14:57, Категория: Статьи

Покупка автозапчастей – сложное и крайне ответственное дело. Одна некачественная запчасть может поставить под угрозу не только работу автомобиля, но и безопасность водителя и его пассажиров на дороге. Поэтому выбирать автозапчасти необходимо предельно внимательно и ответственно. Главное в этом деле – найти надежный магазин, который проверен временем и в ассортименте которого не может возникнуть сомнений.

При этом покупать автозапчасти сегодня удобнее и дешевле в интернет-магазинах. Времена неконтролируемой торговли в интернете давно прошли, сейчас рынок стал цивилизованным и крупным интернет-магазинам можно безоговорочно доверять.

Одним из таких магазинов является ПОРТ3 отзывы о котором подтверждают высокое качество его работы.

В ПОРТ3 можно купить автозапчасти для японских, европейских, американских, корейских и китайских автомобилей, а также для российских легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Также в каталоге магазина присутствуют детали для скутеров, мотоциклов, квадроциклов и различных видов водного транспорта. Конечно же, помимо автозапчастей в ПОРТ3 можно купить автомобильные масла, аккумуляторы, авто-лампы, автохимию, эмали, шпатлевки, лаки, а также оборудование для ремонта.

В чем конкретно преимущества этого магазина.

Во-первых, большой ассортимент. ПОРТ3 предлагает товары от полутора тысяч производителей с более чем четырех тысяч складов. Всего на сайте более ста шестидесяти миллионов предложений.

Во-вторых, магазин имеет почти десять тысяч пунктов выдачи по всей России и развивающуюся сеть магазинов. Разумеется, автозапчасти из ПОРТ3 доставляются практически в любую точку России и сроки доставки, как правило, не велики.

В-третьих, клиент интернет-магазина ПОРТ3 перед покупкой может получить исчерпывающую информацию о любом товаре. Большинство деталей в каталоге имеют фотографии и схемы, а также располагают информацией о применимости к тем или иным маркам машин. Кроме того, в ПОРТ3 всегда можно получить консультацию по товарам у опытных и компетентных менеджеров.

В-четвертых, ценовая политика интернет-магазина достаточно гибкая, существует выгодная для клиентов система скидок и в целом покупать запчасти в ПОРТ3 заметно выгоднее, чем в офлайн-магазинах. Также стоит отметить, что цены на автозапчасти едины для всех регионов страны. Такая выгодная ценовая политика стала возможной благодаря тому, что в ПОРТ3 конечная цена товаров формируется при исключении значительного числа посредников.

Благодаря всем вышеперечисленным факторам интернет-магазин ПОРТ3 уже много лет является одним из лидеров в своей сфере.


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Добавлено: 14 май 2018 в 14:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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