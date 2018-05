Израильтяне убили 41 палестинца на митингах против посольства США в Иерусалиме

В ходе массовых акций на границе сектора Газа, где палестинцы протестовали против открытия посольства США в Иерусалиме в знак его признания столицей Израиля, погиб 41 участник выступлений.

Все они были убиты израильскими военными, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на данные министерства здравоохранения сектора Газа. Из них следует, что пострадали более 1,7 тысячи человек, из которых 450 получили огнестрельные ранения.

Live from Gaza Strip as March of Return protests continue https://t.co/0AliVa7HvO pic.twitter.com/inz0KRvvBL

— Ruptly (@Ruptly) 14 мая 2018 г.

Палестинские власти назвали случившееся «ужасной резней», в которой обвинили Израиль. В акциях протеста принимали участие около 10 тысяч палестинцев.

Сегодня, 14 мая — в юбилейный День независимости Израиля, Соединенные Штаты торжественно открыли свое посольство в Иерусалиме, перенеся его из Тель-Авива.

Выступая на церемонии, глава Минфина США Стивен Мнучин подчеркнул, что этот перенос являлся приоритетом американской национальной безопасности.