Как отпраздновала День матери Хлое Кардашьян?

В сети появились новости о том, что Хлое Кардашьян простила своего бойфренда, который изменял ей с многочисленными девушками. Возможно, это правильный выбор, ведь вместо того, чтобы держать обиду на Тристана Томпсона, Хлое отпраздновала День матери в любви и радости.



12 апреля звезда поделилась с поклонниками через инстаграм фотографиями декораций дома к празднику. “Чувствую себя такой любимой», — подписала Хлое фотографию, на которой запечатлена композиция из цветов в виде слова «Mommy». Также на мероприятии были золотые шары, на которых было написано ее прозвище «Коко», а также еще одна цветочная композиция «Mommy».

Как сообщил западный портал TMZ, 5 мая, Хлое была замечена на баскетбольном матче, в котором принимала участие команда Томпсона. Девушка пришла поддержать своего парня, который тогда, кстати, выиграл.

Новоиспеченные родители после матча отправились в один из ресторанов Кливленда, где расслаблялись и непринужденно общались с друзьями. «Они снова вместе. И хотя никто из ее родных этого не одобряет, она его сильно любит», — сказал инсайдер.

Хлое все же простила изменщика, несмотря на просьбы семьи. Измены возлюбленного Хлои и отца новорожденной девочки стали для них настоящим шоком. Такое поведение непростительно, поэтому звездное семейство хочет, чтобы Хлое прекратила с Тристаном какие-либо отношения. «Тристан вызвал гнев у всей семьи Кардашьян. Сейчас главное для них всех — поскорее привезти Хлое домой и не подвергнуть опасности ребенка. Ее родные уверены, что в ее интересах прекратить отношения с Тристаном, но в любом случае они ее будут поддерживать, чтобы она ни решила,» — добавил он.

Напомним, что в сети есть два ролика, на которых запечатлена измена профессионального баскетболиста. Первый ролик опубликовал портал TMZ, который не прочь найти скандальный компромат на звезд. Видео датируется октябрем 2017-го. На нем Тристан не стесняется заигрывать с двумя девушками. Объятия и поцелуи — всё это не смотря на третий месяц беременности Хлои.