Касаткина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA, Шарапова - на 40-е

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте WTA.

Касаткина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала крупного турнира в Мадриде, где уступила будущей победительнице чешке Петре Квитовой. 21-летняя российская теннисистка переместилась на две строчки вверх. Мария Шарапова, также завершившая борьбу в четвертьфинале турнира в Мадриде, поднялась на 12 мест и стала 40-й, Светлана Кузнецова опустилась на 39-ю позицию.

Квитова благодаря завоеванию титула в Мадриде поднялась на восьмое место, ее соотечественница Каролина Плишкова, проигравшая в полуфинале турнира, сместила с пятой строчки рейтинга латвийку Елену Остапенко.

Рейтинг WTA, версия от 14 мая:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270 очков,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6845,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5505,

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5425,

6 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5282,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 5080,

8 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4550,

9 (8). Винус Уильямс (США) — 4286,

10 (9). Слоан Стивенс (США) — 4059...

13 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2775…

29 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520…

31 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

39 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 1238,

40 (52). Мария Шарапова (Россия) — 1223…

44 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…

85 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 758.