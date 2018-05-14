Касаткина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA, Шарапова - на 40-е

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте WTA.
Касаткина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала крупного турнира в Мадриде, где уступила будущей победительнице чешке Петре Квитовой. 21-летняя российская теннисистка переместилась на две строчки вверх. Мария Шарапова, также завершившая борьбу в четвертьфинале турнира в Мадриде, поднялась на 12 мест и стала 40-й, Светлана Кузнецова опустилась на 39-ю позицию.
Квитова благодаря завоеванию титула в Мадриде поднялась на восьмое место, ее соотечественница Каролина Плишкова, проигравшая в полуфинале турнира, сместила с пятой строчки рейтинга латвийку Елену Остапенко.
Рейтинг WTA, версия от 14 мая:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270 очков,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6845,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5505,
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5425,
6 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5282,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 5080,
8 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4550,
9 (8). Винус Уильямс (США) — 4286,
10 (9). Слоан Стивенс (США) — 4059...
13 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2775…
29 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520…
31 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
39 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 1238,
40 (52). Мария Шарапова (Россия) — 1223…
44 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
85 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 758.