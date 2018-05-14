Каталония нашла замену Карлесу Пучдемону

Парламент Каталонии избрал Кима Торру на пост главы женералитата (регионального правительства), сообщает El Nacional. За кандидата проголосовали 66 парламентариев, против — 65. Четверо воздержались.

Его кандидатуру утвердили в ходе второго тура голосования. Несмотря на свое избрание, Торра заявил, что считает «законным председателем правительства» его бывшего лидера Карлеса Пучдемона и намерен продолжить его дело строительства независимого государства.

Политик также пообещал реформировать систему здравоохранения автономии, решить проблемы с занятостью населения и поднять уровень минимальной зарплаты. Также он заявил о необходимости развивать промышленность и одновременно заботиться об экологии.

После референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года испанские власти применили ст. 155 испанской Конституции, что позволило лишить регион самостоятельности и ввести в нем прямое управление Мадрида. Именно из-за введения прямого управления состоялись досрочные выборы в каталонский парламент 21 декабря 2017 года.