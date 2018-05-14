Кинолента «Мстители: Война бесконечности» продолжает устанавливать новые рекорды

Блокбастер Marvel продолжает ставить рекорды в прокате. Общие кассовые сборы фильма «Мстители: Война бесконечности» уже превысили полтора миллиарда долларов. Это ставит его на пятую позицию в списке самых доходных в истории.В конце прошлой недели фильм появился в китайских кинотеатрах, и это принесло 200 миллионов долларов.В рейтинге самых прибыльных фильмов «Мстителей» пока опережают «Аватар», «Титаник», «Звёздные войны: Пробуждение силы» и «Мир Юрского периода». Но у фильма есть все шансы вырваться на четвёртое место: для этого надо лишь заработать более 65 миллионов долларов.Недавно фильм «Мстители: Война бесконечности» включился в борьбу за премии MTV Movie & TV Awards 2018. Он соревнуется за звание лучшего фильма с картинами «Чёрная пантера», «Оно», «Чудо-женщина» и «Улётные девочки».