Кобзон отказался участвовать в открытии Крымского моста

Организаторы мероприятия предложили слишком неудобный маршрут, объяснил свое решение народный артист России и СССР.

Об этом в понедельник сообщает телеканал «360».

Иосиф Кобзон уточнил, что Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов отказались открывать мост через Керченский пролив по той же причине. Певцов хотят доставить к месту концерта военно-транспортным самолетом. Такая поездка больше подойдет молодежи. Ей и стоит поехать.

В расписании Кобзона, опубликованном на его официальном сайте, ранее значилось, что музыкант 15 мая поучаствует в открытии Крымского моста, которое пройдет в Керчи.