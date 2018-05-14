Команда призывников из Свердловской области отправляется служить в Президентский полк

Команда призывников Свердловской области в составе 15 человек отправляется служить в Президентский полк

В воинском зале железнодорожного вокзала Екатеринбург-Пассажирский состоится торжественный митинг, в котором примут участие представители военного комиссариата Свердловской области, ветеранских и общественных организаций.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по охране и обороне территории Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.