Компания «Кухонный двор» рекомендует: измельчитель пищевых отходов Bone Crusher.

Популярная фабрика кухонь и бренд «Кухонный двор» проявляет заботу не только о качестве функционирования и безупречном внешнем виде и стиле своих кухонь, но также озабочены вопросами экологии. Именно поэтому один из самых надежных партнеров компании «Кухонный двор» - это эксклюзивный представитель американского концерна Anaheim Marketing International фирма «Bone Crusher», производящая измельчители пищевых отходов как промышленные, так и для бытового использования. Что такое измельчитель пищевых отходов? Это новое слово в кухонной бытовой технике, повсеместно используемое в США и странах Европы и верно набирающее обороты на российском рынке. Измельчитель пищевых отходов или диспоузер способен размалывать все пищевые отходы, включая мелкие кости и яичную скорлупу, превращая их в мельчайшие кусочки, которые легко смываются в канализацию, не вызывая ее засора. Прибор устанавливается непосредственно под раковину, включается кнопкой на столешнице или с помощью пульта дистанционного управления. Очень легко устанавливается в любые столешницы компании «Кухонный двор». Такая система имеет много преимуществ.

Во-первых, он помогает бороться с массой проблем при утилизации мусора. Вся процедура измельчения совершается быстро и может быть произведена непосредственно после появления отходов. Таким образом, решается проблема неприятного запаха, значительно уменьшается объем скапливающегося мусора (ведь пищевые отходы составляют около 70% всего бытового мусора), следовательно, уменьшается вероятность привлечения нежеланных насекомых и грызунов. Кроме того, сокращаются расходы на вывоз мусора, сейчас это более актуально для жителей других стран, но и в российском законодательстве уже появляются первые акты, цель которых – регулировать количество свалок с помощью материального поощрения.

Во-вторых, используя ИПО, вы заботитесь об окружающей среде, ведь такая утилизация значительно разгружает свалки, на которые в нашей стране отправляется абсолютное большинство бытового и строительного мусора. Попав же в канализацию, отходы перерабатываются с помощью современных технологий, для последующего использования в качестве удобрений.

В-третьих, вы экономите время на поддержание чистоты на вашей кухне и максимально облегчаете этот процесс. Теперь вы можете чистить овощи и фрукты рядом с раковиной или непосредственно в ней, а потом просто сбросить их в сливное отверстие и измельчить.

Сегодня диспоузеры становятся такими же неотъемлемыми элементами современной кухни, как посудомоечные машины и вытяжки. Компания «Кухонный двор» рекомендует своим клиентам позаботиться о своем удобстве, безопасности для себя и экологии.