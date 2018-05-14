Контроль за лесами в регионах ужесточат

Федеральные власти смогут ужесточить контроль за использованием лесных массивов в регионах. Соответствующий законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

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«Данный законопроект даёт возможность федеральным органам исполнительной власти серьёзно контролировать ситуацию, связанную с «лесными отношениями» в регионах, — пояснил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. — В частности, речь идёт о согласовании с федеральными органами власти назначений и снятий с должностей чиновников в регионах, которые отвечают за реализацию этих отношений».

Кроме того, законопроект уточняет и передаёт федеральным органам власти полномочия, связанные с использованием лесов без предоставления лесных участков.

Ко второму чтению законопроекта было подготовлено четыре поправки, все они рекомендованы Комитетом по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям к принятию.

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