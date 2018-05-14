КПРФ определилась с кандидатурой на пост мэра Москвы

На выборах мэра Москвы от КПРФ, вероятно, пойдет бывший депутат Госдумы Вадим Кумин. Об этом «Интерфаксу» сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Кандидатура, которая будет выдвинута, должна соответствовать уровню Москвы, уровню нынешних задач, сложности проблем, одновременно это должен быть человек, способный ответить на вызовы и предложить альтернативную программу», — отметил Зюганов.

Он добавил, что, на его взгляд, лучше всего этим критериям соответствует Кумин, способный «получить широкую поддержку объединенных левых центристских и деловых кругов».

Зюганов добавил, что в существующих условиях «главным кандидатом будет [действующий мэр] Сергей Собянин».