Кубанские казаки опровергли свое намерение бороться с Telegram

Показать меню
Актуально
Коробов: кое-кто из белорусских хоккеистов стал показывать свое "я", и их - 20:05 Коробов: кое-кто из белорусских хоккеистов стал показывать свое Самолет разбился в Испании, есть погибшие - 20:12 Самолет разбился в Испании, есть погибшие Умер политолог Игорь Бунин - 20:54 Умер политолог Игорь Бунин Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего - 20:54 Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего В Германии попросили ФИФА защитить Зеппельта - 20:55 В Германии попросили ФИФА защитить Зеппельта НАСА планирует запустить на Марсе вертолет - 20:55 НАСА планирует запустить на Марсе вертолет Болгария разморозит проект атомной станции «Белене» - 20:55 Болгария разморозит проект атомной станции «Белене» Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия - 21:10 Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР сорвали - 21:19 Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР сорвали наступление (ФОТО, ВИДЕО) Андерсон: Леон играет так, будто он человек с другой планеты - 21:21 Андерсон: Леон играет так, будто он человек с другой планеты Посольство США призвало расследовать нападения на ромов в Украине - 21:47 Посольство США призвало расследовать нападения на ромов в Украине Военная автоинспекция в Самарской области провела акцию «Безопасность дорожного - 21:56 Военная автоинспекция в Самарской области провела акцию «Безопасность дорожного движения» Западные СМИ сравнили Трампа с Ельциным - 22:01 Западные СМИ сравнили Трампа с Ельциным Российская "художница" Сергеева победила в многоборье на этапе Кубка вызова - 22:42 Российская Самойлова объяснила провал на Евровидении - 22:54 Самойлова объяснила провал на Евровидении Грабитель особняка Рианны остался в нем на ночь - 23:12 Грабитель особняка Рианны остался в нем на ночь Звезда «Секса в большом городе» Кристин Дэвис усыновила еще одного ребенка - 23:12 Звезда «Секса в большом городе» Кристин Дэвис усыновила еще одного ребенка
» » Кубанские казаки опровергли свое намерение бороться с Telegram

Кубанские казаки опровергли свое намерение бороться с Telegram


Добавлено: 14 май 2018 в 18:59, Категория: Новости на сегодня
Кубанские казаки опровергли свое намерение бороться с Telegram

Пресс-служба Кубанского казачьего войска опровергла опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что в Краснодарском крае казаков собираются наделить полномочиями по проверке смартфонов прохожих на предмет установленных там «запрещенных приложений» — мессенджера Telegram, VPN и Tor.

Опровержение последовало и по поводу того, что атаман войска Николай Долуда якобы поддерживает эту инициативу. Он заявил, что материал дискредитирует казаков, передает издание «Юга.ру».

«Несение государственной службы является одним из основных и стратегически важных направлений деятельности Кубанского казачьего войска, но только в рамках действующего законодательства», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что в апреле Долуда заявлял, что Союз казачьей молодежи позволяет «оттаскивать школьников от компьютеров».

Между тем сегодня омские власти сообщили, что привлекли казаков к отслеживанию случаев неправильной парковки на городских улицах, передает FlashSiberia. С ними заключен договор, согласно которому казаки будут «проводить надзорные мероприятия с целью пресечения правонарушений».

Управление МВД по Омску в 2017 году признало, что местные жители крайне агрессивно обращаются с камерами видеофиксации нарушений ПДД — «массово запинывают» и портят треноги, на которых они установлены.


Материалы по теме:

СМИ узнали о выходе казаков на поиски Telegram в чужих смартфонах
14 октября в крае отметят День Кубанского казачества
Казачьи классы откроют во всех школах Краснодарского края
Краснодарские казаки не пропустят на Кубань головорезов из ИГИЛ
Добавлено: 14 май 2018 в 18:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Советник Трампа: Америка не будет добиваться смены власти в Иране

Советник Трампа: Америка не будет добиваться смены власти в Иране

В киевском ресторане избили сына Нестора Шуфрича: появились фото

В киевском ресторане избили сына Нестора Шуфрича: появились фото

В Югре завели дело на родителей, воспитывающих шестилетнего сына электрошокером

В Югре завели дело на родителей, воспитывающих шестилетнего сына электрошокером

Фанаты

Фанаты "Арсенала" арендовали самолет с баннером в честь Венгера

Новости России
еще новости
МЧС пересчитало пожароопасные ТРЦ. Что делают их владельцы

МЧС пересчитало пожароопасные ТРЦ. Что делают их владельцы

РЖД имеют потенциал развития в Африке — торгпред РФ

РЖД имеют потенциал развития в Африке — торгпред РФ

Кобзон отказался участвовать в открытии Крымского моста

Кобзон отказался участвовать в открытии Крымского моста

Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка

Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Снова разлад: Дональд Трамп забыл поздравить Меланию Трамп с Днем матери

Снова разлад: Дональд Трамп забыл поздравить Меланию Трамп с Днем матери

Накануне свадьбы принц Гарри и Меган Маркл

Накануне свадьбы принц Гарри и Меган Маркл "сбежали" в загородный коттедж — попрощаться с холостой жизнью

Дана Николенко не торопится возвращаться в Москву

Дана Николенко не торопится возвращаться в Москву

Роман Капаклы в ближайшее время сделает предложение Марине Африкантовой

Роман Капаклы в ближайшее время сделает предложение Марине Африкантовой

Новости политики
еще новости
Запад готовится к захвату Калининграда

Запад готовится к захвату Калининграда

Экс-депутат Рады: США махнули рукой на Украину

Экс-депутат Рады: США махнули рукой на Украину

Встреча Путина и Пашиняна: о чём говорили лидеры

Встреча Путина и Пашиняна: о чём говорили лидеры

Эксперт предупредил о новых вбросах компромата против РФ из-за утечки доклада главы MI5

Эксперт предупредил о новых вбросах компромата против РФ из-за утечки доклада главы MI5

Новости экономики
еще новости
Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Новости общества
еще новости
Около 200 приложений приостановили свою работу из-за скандала между Facebook и Cambridge Analytica

Около 200 приложений приостановили свою работу из-за скандала между Facebook и Cambridge Analytica

Команда призывников из Свердловской области отправляется служить в Президентский полк

Команда призывников из Свердловской области отправляется служить в Президентский полк

Россия и Египет укрепляют и расширяют связи в военной области

Россия и Египет укрепляют и расширяют связи в военной области

В Новоуральске замечены пришельцы – очевидцы

В Новоуральске замечены пришельцы – очевидцы

Происшествия
еще новости
В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

Новости Украины
еще новости
Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над городами Донбасса

Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над городами Донбасса

В МИД отстранили консула в Гамбурге «за антисемитизм»

В МИД отстранили консула в Гамбурге «за антисемитизм»

Савченко попросила предоставить ей государственного защитника

Савченко попросила предоставить ей государственного защитника

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП

Мировые новости
еще новости
Украина попала в десятку лучших выступлений на Евровидении

Украина попала в десятку лучших выступлений на Евровидении

Новые санкции против РФ: Евросоюз направил новый пакет санкций против причастных к выборам в Крыму

Новые санкции против РФ: Евросоюз направил новый пакет санкций против причастных к выборам в Крыму

Смертельное ДТП в Беларуси: погибли дети из Украины

Смертельное ДТП в Беларуси: погибли дети из Украины

Трамп обсудил с Макроном

Трамп обсудил с Макроном "всеобъемлющую" сделку по Ирану




Лента новостей
В МИД отстранили консула в Гамбурге «за антисемитизм» - 18:33 В МИД отстранили консула в Гамбурге «за антисемитизм»Команда призывников из Свердловской области отправляется служить в Президентский полк - 18:28 Команда призывников из Свердловской области отправляется служить в Президентский полкНакануне свадьбы принц Гарри и Меган Маркл "сбежали" в загородный коттедж — попрощаться с холостой - 18:26 Накануне свадьбы принц Гарри и Меган Маркл Украинского консула-антисемита в Гамбурге отстранили от работы - 18:21 Украинского консула-антисемита в Гамбурге отстранили от работыУкраина попала в десятку лучших выступлений на Евровидении - 17:54 Украина попала в десятку лучших выступлений на ЕвровиденииИзраильтяне убили 41 палестинца на митингах против посольства США в Иерусалиме - 17:41 Израильтяне убили 41 палестинца на митингах против посольства США в ИерусалимеСМИ назвали сохраняющих портфели в правительстве РФ министров - 17:41 СМИ назвали сохраняющих портфели в правительстве РФ министровРогозину дадут шанс исправить ошибки во главе «Роскосмоса» - 17:40 Рогозину дадут шанс исправить ошибки во главе «Роскосмоса»Каталония нашла замену Карлесу Пучдемону - 17:40 Каталония нашла замену Карлесу ПучдемонуСША открыли посольство в Иерусалиме - 17:40 США открыли посольство в ИерусалимеЗакон об ответственности за соблюдение антироссийских санкций не коснется Сбербанка и ВТБ - 17:40 Закон об ответственности за соблюдение антироссийских санкций не коснется Сбербанка и ВТБПравительство ФРГ просит Россию выдать визу Зеппельту - 17:28 Правительство ФРГ просит Россию выдать визу ЗеппельтуДана Николенко не торопится возвращаться в Москву - 17:26 Дана Николенко не торопится возвращаться в МосквуО чём говорили Путин и Пашинян на своей первой встрече? - 17:19 О чём говорили Путин и Пашинян на своей первой встрече?
Последние новости
Около 200 приложений приостановили свою работу из-за скандала между Facebook и Cambridge Analytica - 19:56 Около 200 приложений приостановили свою работу из-за скандала между Facebook и Cambridge Analytica США отказались искать решение сирийского кризиса в Астане — Лаврентьев - 19:51 США отказались искать решение сирийского кризиса в Астане — Лаврентьев Российский защитник Емелин вряд ли продолжит выступать за клуб НХЛ "Нэшвилл" - 19:28 Российский защитник Емелин вряд ли продолжит выступать за клуб НХЛ Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над городами Донбасса - 19:21 Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над городами Донбасса Снова разлад: Дональд Трамп забыл поздравить Меланию Трамп с Днем матери - 19:05 Снова разлад: Дональд Трамп забыл поздравить Меланию Трамп с Днем матери Минфин опубликовал график выплат долга до 2045 года - 19:01 Минфин опубликовал график выплат долга до 2045 года Неизвестные подожгли полигон «Ядрово» - 19:01 Неизвестные подожгли полигон «Ядрово» Малобродский освбожден под подписку о невыезде - 19:00 Малобродский освбожден под подписку о невыезде Впервые в Помпеях нашли останки лошади - 19:00 Впервые в Помпеях нашли останки лошади Кубанские казаки опровергли свое намерение бороться с Telegram - 18:59 Кубанские казаки опровергли свое намерение бороться с Telegram КПРФ определилась с кандидатурой на пост мэра Москвы - 18:59 КПРФ определилась с кандидатурой на пост мэра Москвы Стоимость барреля Brent превысила 78 долларов - 18:59 Стоимость барреля Brent превысила 78 долларов Запад готовится к захвату Калининграда - 18:55 Запад готовится к захвату Калининграда
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"