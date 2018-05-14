Кубанские казаки опровергли свое намерение бороться с Telegram

Пресс-служба Кубанского казачьего войска опровергла опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что в Краснодарском крае казаков собираются наделить полномочиями по проверке смартфонов прохожих на предмет установленных там «запрещенных приложений» — мессенджера Telegram, VPN и Tor.

Опровержение последовало и по поводу того, что атаман войска Николай Долуда якобы поддерживает эту инициативу. Он заявил, что материал дискредитирует казаков, передает издание «Юга.ру».

«Несение государственной службы является одним из основных и стратегически важных направлений деятельности Кубанского казачьего войска, но только в рамках действующего законодательства», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что в апреле Долуда заявлял, что Союз казачьей молодежи позволяет «оттаскивать школьников от компьютеров».

Между тем сегодня омские власти сообщили, что привлекли казаков к отслеживанию случаев неправильной парковки на городских улицах, передает FlashSiberia. С ними заключен договор, согласно которому казаки будут «проводить надзорные мероприятия с целью пресечения правонарушений».

Управление МВД по Омску в 2017 году признало, что местные жители крайне агрессивно обращаются с камерами видеофиксации нарушений ПДД — «массово запинывают» и портят треноги, на которых они установлены.