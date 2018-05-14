Кудрин рассказал о задачах на посту главы Счетной палаты

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин намерен бороться с коррупцией на посту главы Счетной палаты.

«Во второй статье закона о Счетной палате сказано, что Счетная палата — это инструмент общественного контроля. Поэтому я вижу свою миссию, в том числе, в расширении информированности граждан, а также привлечении населения к анализу и обсуждению проблем в финансово-экономической сфере», — отметил Кудрин (здесь и далее цитаты «Интерфакса»).

По его словам, «материалы Счетной палаты зачастую служат основанием для того, чтобы возбуждать уголовные дела, но нужно создавать и финансовые механизмы, которые не допускают сегодня коррупции».

Также экономист заявил, что останется главой Центра стратегических разработок («Пока останусь, а там посмотрим»), и Комитета гражданских инициатив («Да, останусь»).