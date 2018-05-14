Кудрин согласился стать кандидатом в главы Счетной палаты

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин согласился стать кандидатом на должность главы Счетной палаты от «Единой России», передает ТАСС со ссылкой на участника состоявшегося сегодня заседания президиума партийной фракции.

«Да, он согласился», — сообщил источник. По его словам, кандидатура Кудрина будет утверждена в начале следующей неделе — накануне открытия Петербургского международного экономического форума (оно состоится 24 мая).

Источник не исключил, что перед внесением кандидатуры Кудрина на рассмотрение в Госдуму президент РФ Владимир Путин может провести с ним консультации.

Напомним, «Единая Россия» в минувшую пятницу предложила Алексею Кудрину стать кандидатом от партии на пост главы Счетной палаты. Кудрин признался, что это предложение стало для него неожиданным, и он должен «серьезно подумать».

Парламентская фракция КПРФ выразила недоумение по поводу выдвижения кандидатуры Кудрина и предложила заменить его депутатом Госдумы Юрием Синельщиковым.

«Справедливая Россия» выдвинет на пост главы Счетной палаты руководителя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, а ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.