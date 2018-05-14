Курдам из SDF выгодно полное уничтожение населения Ракки: военный эксперт

В сирийском городе Ракка — бывшей «столице» террористической группировки ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ) — на улице Телль-Абъяда произошел теракт. Взрыв унес жизни двух человек, трое получили ранения.

О том, что творится в «освобожденном» от террористов городе, пишет Федеральное агентство новостей.

Ракку «освободили» от боевиков ИГ 17 октября 2017 года. Интенсивные, «ковровые» бомбардировки авиации международной коалиции во главе с США привели к разрушению более 80% городской застройки.

На смену головорезам ИГ пришли «Демократические силы Сирии» (SDF), в основном состоящие из подразделений курдского ополчения. Поддерживаемые американцами курды не делают ничего для полноценного восстановления мирной жизни в городе. Более того, проводимая ими политика вызывает протесты местных жителей, преимущественно арабов. Курдские формирования и коалицию на своей территории они воспринимают исключительно как оккупацию.

В Ракке и ряде других районов Сирии, захваченных курдами, в ответ на проводимую ими политику сформировались несколько отрядов сопротивления. Они ведут партизанскую войну против курдов и коалиции, проводя атаки на автоколонны и военные объекты.

Центр Сирии

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в интервью корреспонденту ФАН отметил, что до войны Ракка была городом с населением около полумиллиона человек. Это был центр главного сельскохозрегиона страны. Поэтому, по его мнению, для восстановления жизни там требуется немногое: обеспечить безопасность населения, создать пригодные для проживания условия. Это намного меньше того, что при помощи России сделано и делается в городе Алеппо, который по количеству населения был в шесть раз больше Ракки и который сейчас является живым контрастом и укором курдам и коалиции.

По словам эксперта, действия оккупировавших Ракку и другие сирийские территории на левом берегу Евфрата сил имеют разную мотивацию. Курдские формирования и администрация стремятся сделать эти территории основой их будущей независимости. Поэтому среди арабского населения проводится неприкрытый геноцид, а все внимание курдов сосредотачивается на центрах добычи углеводородов и газовых месторождениях. Тем же заняты и американцы, попутно строящие свои базы, чтобы создать условия для сохранения своего преступного военного присутствия в Сирии.