Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал открытие посольства США в Иерусалиме. Об этом передает RT.

«Мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению. Мы убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договоренности, которые были закреплены в решениях международного сообщества», – сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что открытием посольства в Иерусалиме США стремятся достичь прочного мира.

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