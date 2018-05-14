Лимузин Путина превзошел «Зверя» Трампа по мощи

Президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа отличает «любовь к высококлассным лимузинам», пишет журнал Newsweek, сравнивая представительские автомобили обоих лидеров.

На инаугурации Путина впервые был представлен лимузин проекта «Кортеж», который, по мнению экспертов, схож с британскими Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost.

Трамп ездит на Cadillac по прозвищу «Зверь», унаследованный им от предшественника на президентском посту — Барака Обамы.

«Зверь» весит на 1,5 тонны больше «Кортежа» (8 тонн), но его двигатель V8 не такой мощный, как V12 в путинском лимузине.

Длина лимузина проекта «Кортеж», впервые представленного на инаугурации Путина, составляет 6,62 метра, ширина — 2 метра, высота — 1,965 метра. Он оснащен автоматической коробкой переключения скоростей и полным приводом.

Ранее глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что к началу осени на «Кортеж» будут приниматься коммерческие заказы. Цена автомобиля превысит 10 млн рублей — но, как заверил министр, «он точно будет дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса».

Реализация проекта «Кортеж» начата в 2014 году. Он включает в себя создание лимузина, седана, внедорожника и минивэна.