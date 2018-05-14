Малобродский освбожден под подписку о невыезде

Следственный комитет решил изменить меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с заключения в СИЗО на подписку о невыезде.

«Постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении», — сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также «того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования».

Ранее СК дважды просил суд смягчить меру пресечения Малобродскому, однако против выступала прокуратура. На одном из заседаний театральномц продюсеру стало плохо, он был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Этот диагноз не подтвердился.

Малобродского, а также худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других СК обвиняет в хищении бюджетных денег, выделенных на театральный проект «Платформа».

Вину признала лишь бухгалтер Нина Масляева.