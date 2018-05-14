Массовые протесты против открытия посольства США в Иерусалиме, есть погибшие (ФОТО, ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

В секторе Газа у границы с Израилем тысячи палестинцев принимают участие в массовой акции протеста против открытия посольства США в Иерусалиме.

На границе уже начались локальные столкновения, несколько десятков демонстрантов ранены.

СМИ сообщают об убитых палестинцах, по последним данным, число жертв уже составляет 10 человек.

У забора безопасности собрались десятки тысяч палестинцев, они жгут шины, бросают камни в сторону израильских солдат. Те, в свою очередь, открывают огонь в случае, если демонстранты пытаются прорвать оцепление и проникнуть на территорию Израиля.

Ранее сообщалось, что на торжественной церемонии открытия посольства будут присутствовать высокопоставленные представители США, в том числе дочь президента Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.

Президент США примет участие в церемонии по видеосвязи.

Пока посольство США в Иерусалиме начнет работу в здании американского консульства, постоянное место для диппредставительства должно быть выбрано позже.

Напомним, 6 декабря 2017 года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о намерении перенести туда посольство США из Тель-Авива. Весь мир предупреждал Трампа, что это решение поспешно, необдуманно и обострит и без того взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке.

21 декабря 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.